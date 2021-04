Glocke läutet nur zur vollen Stunde

Im Jahr 2019 war in Kohlstädt die Kirchturmuhr ausgefallen: Am 27. Juni, um 8.45 Uhr, blieben die Zeiger der 52 Jahre alten Uhr plötzlich stehen. Das geschah auch noch ausgerechnet in jener Zeit, als das Dorf im Zeichen des Schützenfestes stand. Nicht nur viele Schützen schauten irritiert zum weißen Kirchturm hinauf. Die Kirchengemeinde informierte eine Wartungsfirma aus Gescher. Diese untersuchte eingehend die Hauptuhr. Der Grund für die Störung war ein Fehler im Quecksilberschalter, der den regelmäßigen Takt des Zeigers angibt.