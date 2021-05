Schlangen -

Über neue Dreiräder und eine Menge Sandspielzeug können sich die Kinder der Johanniter-Kita „Arche Noah“ in Schlangen freuen. Dank einer Spende der örtlichen Volksbank in Höhe von 1500 Euro konnten die Kita und der Förderverein „Arche Noah“ eine bunte Auswahl an Spielmaterial für die Kleinen zusammenstellen.