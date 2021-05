Die erste Resonanz auf das gerade angelaufene Projekt sei positiv, teilte der Träger Johanniter-Unfall-Hilfe mit. „Zunächst haben wir die Kleinen vorbereitet und spielerisch gezeigt, wie einfach die Lolli-Tests funktionieren“, sagt Kita-Leiterin Marion Gurcke. Am vergangenen Mittwoch stand dann die erste Testung an. In ihrem jeweiligen Gruppenverband versammelten sich den Angaben zufolge 60 Kinder, um für 30 Sekunden an einem Tupfer, dem sogenannten Lolli zu lutschen. Danach gingen die Lollis gesammelt, im Pool, an das Labor Krone zur Untersuchung. Am selben Abend war das Testergebnis da: Alle Gruppen seien negativ gewesen. Aber auch für den Fall eines positiven Testergebnisses innerhalb der Gruppe sei der Ablauf klar geregelt. Nach Meldung eines positiven Pool-Tests informiert die Kita-Leitung umgehend die Eltern der betroffenen Gruppe sowie das Gesundheitsamt, Kinder wie Kontaktpersonen bleiben in häuslicher Quarantäne und ein weiterer, individueller PCR-Test ist erforderlich.

„Das Feedback der Eltern ist sehr positiv. Unsere Kita-Kinder machen begeistert mit“, sagt Marion Gurcke: „Ich finde es sehr gut, die Kinder mit einem Lolli zu testen. Der bisherige Selbsttest ist gerade für kleine Kinder sehr unangenehm, da ist die Handhabung beim Lolli-Test viel kindgerechter. In der Gemeinschaft macht es den Kindern auch mehr Spaß“, sagt Manuela Rehlaender, die mit Carlotta (2), Max (3) und Oskar (5) drei Kinder in der Kita Regenbogen betreuen lässt. Der Lolli-Test sorge auf einfache Weise für ein Stück mehr Sicherheit. Das weiß Julia Wittig mit Sohn Lennert (6) zu schätzen: „Ich finde die Testung für unsere Kinder sehr gut und hoffe, dass möglichst viele Eltern damit einverstanden sind, ihre Kinder testen zu lassen. Es gibt ein sicheres Gefühl, wenn viele teilnehmen.“

Matthias Schröder vom JUH-Regionalvorstand: „Auch Kinder in Kitas können sich mit Corona infizieren und das Virus weitertragen. Daher unterstützen wir gerne das Modell-Projekt des Kreises Lippe, um einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten.“