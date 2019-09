Von Phil Hänsgen

Kreisliga A

FC Fortuna Schlangen – SuS Pivitsheide 3:4 (2:1). Erste Niederlage für das Team von Trainer Oliver Roggensack: Fortuna Schlangen konnte eine 3:1-Führung nicht nach Hause bringen und steht am Ende mit leeren Händen da. Zunächst verlief die Partie weitestgehend schleppend mit mehr Ballbesitz und Spielkontrolle auf der Schlänger Seite. Doch die Gäste waren es, die nach 37 Minuten nach einem Pass in die Mitte auf den freistehenden Zurheide in Führung gingen. Das schien die Fortunen zunächst aber nur anzutreiben: Nach einer schönen Kombination musste Darren Joshua Rawlins den Ball nur noch ins Tor schieben (40.), bevor Artur Wiegel mit einem trockenen Schuss aus sieben Metern die insgesamt verdiente Pausenführung besorgte (44.). Kurz nach dem Seitenwechsel legte Hazhir Kadirpur mit einem schönen Solo nach (47.) und es sah so aus, als sei das Spiel so gut wie entschieden. »Eine 3:1-Führung zu Hause darfst du dir nicht mehr nehmen lassen. Wir haben danach aber nicht mehr konsequent verteidigt, zu viel verschoben und zu leichte Gegentore zugelassen«, analysierte Trainer Oliver Roggensack. So nahmen die Dinge im zweiten Durchgang ihren Lauf. Die Schlänger spielten nicht mehr konsequent nach vorne und machten hinten leichte Fehler. Nach simplen Pässen in die Spitze trafen Ferdinand Lange und Philipp Laubinger für Pivitsheide (55., 67.). In der 72. Minute gelang dann sogar der Führungstreffer durch Lange, der nahezu ungestört einmal quer durch den Sechszehner dribbeln konnte, Keeper Jan Hanning aussteigen ließ und nur noch in das leere Tor schießen musste. Der anschließende Sturmlauf der Fortuna kam zu spät und wurde nicht mehr belohnt. Roggensack ärgert sich über diese bittere Niederlage: »Wir haben es uns selbst zuzuschreiben. Der Gegner war zwar kämpferisch stark, doch wir haben einfach zu viele Fehler gemacht. Außerdem hat man uns auch die fehlenden Leistungsträger angemerkt, durch die wir zu viel zwischen den Positionen wechseln mussten.«

Fortuna: Hanning, D. Tronich, Franke, Vukadinovic, Kehne (74., Nolte), Rawlins, A. Wiegel (61., Strohdiek), Scholle, Fehse, Götze (46., Kadirpur), Schweizer

Tore: 0:1 Zurheide (37.), 1:1 Rawlins (40.), 2:1 A. Wiegel (44.), 3:1 Kadirpur (47.), 3:2 Lange (55.), 3:3 Laubinger (67.), 3:4 Lange (72.)

Kreisliga B

SG Belle-Cappel – SF Oesterholz-Kohlstädt 0:2 (0:1). In einem schweren Spiel auf hartem Platz gelang es den Sportfreunden die Tabellenführung zu verteidigen. Dabei sind aufgrund der Verhältnisse viele Bälle versprungen und es waren »simple Mittel gefragt«, wie Trainer Guido Rellensmann erkannte: »Es war nicht so einfach, doch die Jungs haben das ordentlich gemacht. Die Körpersprache hat mir sogar noch besser gefallen als sonst. Man hatte nie das Gefühl, dass wir dort Punkte lassen würden.« Den Grundstein für den Auswärtsdreier legte Lars Haase in der 32. Minute, als er nach einer Ecke von Jan Ellerbrok den Ball per Kopf mit viel Willen über die Linie wuchtete. Die Sportfreunde hatten die Partie größtenteils im Griff und verschuldeten Torchancen vom Gegner meistens selbst, indem sie Bälle verspringen ließen oder Luftlöcher traten. Torwart Björn Bergner rettete nach solchen Situationen zweimal stark für sein Team. In der zweiten Hälfte stellte Sebastian Hüttmann nach einer schnellen Umschaltsituation und Querpass von David Hoffmann auf 0:2 (52.). Danach ließen die Sportfreunde zum Unmut von Rellensmann noch einige Möglichkeiten aus, das Spiel früher zu entscheiden: »Wir hatten noch einige Situationen, wo wir konsequenter abschließen und einfach mal aufs Tor schießen müssen. So war das Ergebnis die ganze Zeit eng, was am Ende aber zum Glück keine Rolle mehr gespielt hat.« Damit bleiben die Sportfreunde Oesterholz-Kohlstädt weiterhin ungeschlagener Tabellenführer. Zum nächsten Heimspiel empfangen sie am Freitag den Tabellenachten SG Kachtenhausen-Helpup.

Sportfreunde: Bergner, Herzig (63., Lüning), Ellerbrok, L. Haase, Hanning, Schäfers, Hoffmann (83., Waldeyer), B. Haase (79., Krome), Hüttmann, Wobbe, Al-Lami (46., Wolf)

Tore: 0:1 L. Haase (32.), 0:2 Hüttmann (52.)