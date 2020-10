Schlänger Handballerinnen starten in Landesligasaison

Schlangen (WB). Die Handballsaison 2020/2021 beginnt an diesem Wochenende. Den Auftakt der Schlänger Teams bestreiten am Sonntag, 4. Oktober, die Damen in der heimischen Rennekamphalle. Der Landesliga-Aufsteiger empfängt die ebenfalls aufgestiegenen Damen der HSG Paderborn-Elsen. Anwurf ist um 18 Uhr.