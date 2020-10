Bezirksliga Lippe Herren, VfL Schlangen 1 - TG Lage 29:14 (17:5)

Zum Auftakt gewann die erste Herrenmannschaft des VfL Schlangen ihr Heimspiel gegen die TG Lage souverän mit 29:14. Das personell neu aufgestellte Team von Trainer Nils Klöpping konnte sich schon in der ersten Hälfte deutlich absetzen und zur Halbzeit eine 17:5-Führung für sich herausspielen. Die Schlänger erwischten einen guten Start in die Partie und konnten sich nach acht Spielminuten bereits mit 7:0 absetzen und hielten die TG Lage die ganze Partie in Schach. Dieser gelang es zu keinem Zeitpunkt, den Schlängern gefährlich zu werden.

Auch die zweite Halbzeit dominierte der VfL Schlangen. In den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit gelangen der TG nur sechs Tore. Am Ende stand ein ungefährdeter Sieg für den VfL zu Buche.

VfL: Göbel, Strohdiek, Dümmler 4, Wolf 1, Walter 5/1, F. Artero 1, Wendt 3, Lüning 4/3, Krehs 2, Blum 3, M. Artero 5, Fleege 1

Landesliga Damen, TSG Harsewinkel - VfL Schlangen 19:19 (6:9)

Die Landesliga-Damen des VfL Schlangen können ihren nächsten Punkt feiern. Gegen die Favoritinnen aus Harsewinkel erreichte die Mannschaft von Trainer Jörg Penke ein 19:19-Unentschieden. Nach ausgeglichenem Start gelang es den Schlängerinnen, sich nach zehn Minuten mit zwei Toren Vorsprung abzusetzen und diesen zwischenzeitlich auf vier Tore auszubauen. Zur Halbzeit führten die Spielerinnen des VfL mit drei Toren.

Nach der Pause erwischten die Gastgeberinnen den besseren Start und konnten sogar ausgleichen. Doch die Schlängerinnen hielten dagegen und setzten sich wieder mit drei Toren ab. In den letzten fünf Spielminuten gelang den Schlängerinnen allerdings kein eigenes Tor mehr. Harsewinkel konnte hingegen durch drei Tore in Folge ausgleichen. Nach 60 Spielminuten stand so mit einem 19:19 die Punkteteilung fest.

Trainer Jörg Penke lobte seine Mannschaft ausdrücklich für ihr „bärenstarkes“ Spiel und hob die Leistung seiner Torhüterin Marina Bernhardt hervor. Alles in allem ein guter Start in die Saison, auch wenn sich Penke etwas enttäuscht über das Ergebnis zeigte. Dies hätte jedoch nicht an seiner Mannschaft gelegen, sondern an aus seiner Sicht „unverständlichen Schiedsrichterentscheidungen“ gerade am Ende der Begegnung.

VfL: Bernhardt, Zwick, A. Pucker 7, Haag 1, Weise 6, Bleibaum 1, Bannenberg 1, L. Pucker 3