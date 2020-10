Fortuna ist weiter, Sportfreunde sind raus

SG Sabbenhausen-Elbrinxen – FC Fortuna Schlangen 2:3 (1:1)

In einem typischen Pokalspiel mit Chancenübergewicht für die Gastgeber hatten die Fortunen am Ende die Nase vorn. Dabei starteten die Schlänger gut in die Partie und trafen durch eine schöne Kombination und flache Hereingabe durch Tornike Antidze zum frühen 1:0 (16.). Danach gewannen die Sabbenhausener allerdings die Oberhand und kamen nach zwei vergebenen Großchancen zum verdienten 1:1-Ausgleichstreffer (43.).

„In der zweiten Halbzeit hatten wir dann Probleme reinzukommen“, analysiert Trainer Mark Meinhard. „Allerdings konnten wir uns trotz Rückstandes wieder berappeln und haben das Spiel gedreht. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen, und am Ende zählt im Pokal nur das Weiterkommen.“ Nach dem 2:1-Führungstreffer der Heimmannschaft per Freistoß (54.) gelang dem FC Fortuna Schlangen die Antwort ebenfalls per Standard. Eine Ecke von Christoph Franke vollendete Simon Pei-Xuan Liu in der 63. Minute per Volley. Das 3:2 besorgte schließlich erneut Antidze nach einer Flanke an den zweiten Pfosten (77.). In der Nachspielzeit musste Torwart Niklas Gellhaus dann noch mal eingreifen und eine Doppelchance vereiteln, was das Weiterkommen letztlich besiegelte.

Fortuna: Gellhaus, Liu, Kolasa, M. Voß (46. Shamoun), D. Tronich, Feldmann, Möllenbernd (32. Haag), Nolte (46. Bailman), Heise, Franke, Antidze; Tore: 0:1 Antidze (21.), 1:1 Wienkemeier (43.), 2:1 Jeschonnek (54.), 2:2 Liu (63.), 2:3 Antidze (77.).

Türkischer SV Horn – Sportfreunde Oesterholz-Kohlstädt 4:1 (1:1)

Die Sportfreunde Oesterholz-Kohlstädt können sich erneut nicht belohnen und scheiden trotz ordentlicher Leistung mit 1:4 aus dem Pokal aus. Dabei war besonders die erste Halbzeit überlegen geführt, und man verpasste gleich zweimal den Führungstreffer: Sebastian Hüttmann scheiterte allein vor dem Torwart, und auch nach einer guten Ballstaffette über die Außen konnte ein Spieler der Horner den Ball noch von der Linie kratzen. Nach dem 1:0 der Gastgeber durch eine gut getretene Ecke gelang vor der Pause immerhin noch der Ausgleichstreffer von Sven Krome per Lupfer (39.).

Trainer Rellensmann: „Wir sind eigentlich sehr zufrieden und haben den Hornern alles abverlangt. Die Einstellung und Bereitschaft war abermals hervorragend, und am Ende hat deren individuelle Klasse den Ausschlag gegeben.“ So sorgte Cihat Keles mit einem sehenswerten Freistoßtreffer für die erneute Führung der Heimmannschaft (67.), der kurz darauf auch noch seinen dritten Treffer nachlegte (72.). Als die Sportfreunde dann am Ende die Räume öffneten, fiel mit dem 4:1 in der 75. Minute die Entscheidung.

Sportfreunde: Bergner, Ellerbrok, Hanning, Lüning (75. Bernet), B. Haase, Krome, Al-Lami (72. Rose), Birkelbach, Hüttmann, Wobbe (60. Hoffmann), Pohl; Tore: 1:0 C. Keles (16.), 1:1 Krome (39.), 2:1 C. Keles (67.), 3:1 C. Keles (72.), 4:1 O. Keles (75.).