Neue Heimat für alte Schätze

Gerne denken die Vereinsmitglieder Heinz Kuhlmann und Friedel Scheer an die Zeit zurück, als die Heimat­stube des 1963 gegründeten Vereins noch in der „Schönen Mühle“ untergebracht war. Das war für etwa 20 Jahre so. Der Verein habe sich an der Aufwertung des Standortes beteiligt: „Wir haben die Mühle, die damals im desolaten Zustand war, ehrenamtlich mit restauriert und aufgebaut“, berichtet Scheer. Sogar eine eigene Mühlengruppe, die Führungen für Schüler oder Veranstaltungen wie die Heimattage ausgerichtet hat, hatte der Verein seinerzeit gegründet. „Alle zwei Wochen, wenn die Mühle geöffnet wurde, war auch die Heimatstube auf“, ergänzt Kuhlmann. Im Jahr 2000 habe der Verein ausziehen müssen. Dabei hätten strittige Fragen zur Lärmbelästigung und andere Irritationen eine Rolle gespielt, auch mit Blick auf den Mühlenverein Minden-Lübbecke. „Wir sind daraufhin aus dem Verein ausgetreten und haben die Mühlengruppe aufgelöst“, ergänzt Kassenwart Friedel Scheer. Das Inventar der Heimatstube konnte der Verein ein Jahr später in einem Raum an der Wulfstraße 10, den er von der Kirchengemeinde Bergkirchen zur Verfügung gestellt bekam, unterstellen. „Es war und ist eine Notlösung“, beschreibt Kuhlmann die aktuelle Situation. Der kleine Raum biete zu wenig Platz, um alle Exponate gebührend ausstellen zu können oder Mitgliederversammlungen abzuhalten. „Die Heimatstube ist am neuen Standort nie wirklich von den Mitgliedern angenommen worden. Viele waren angesichts der vorausgegangenen Entwicklung frus­triert.“ Am ersten Standort habe die Heimatstube viele Besucher verzeichnen können.

Weil die Kirchengemeinde Bergkirchen nach dem Abriss des Gemeindehauses in Wulferdingsen den Raum an der Wulfstraße als zusätzlichen Platz benötigt, möchte der Verein einer Kündigung zuvorkommen und die jetzige Bleibe voraussichtlich zum Jahresende räumen. Das Vorhaben, die Heimat­stube aufzulösen und die Exponate zu verkaufen, konnten die Mitglieder dank eines Angebots aus den eigenen Reihen im letzten Moment aber noch stoppen. „Michael Horst würde die Exponate in einem Lagerraum bei seiner Firma MH Bauelemente an der Wallücke unterstellen und sich dem Projekt annehmen“, erläutert Heinz Kuhlmann.

In Räumen auf dem Firmengelände, Am Buchenberg 10, sollen die Exponate, darunter eine etwa 100 Jahre alte Tracht, auf lange Sicht wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und die Ausstellung sogar durch eigene Sammelstücke des Geschäftsführers erweitert werden. Auch wenn das Projekt vermutlich Jahre in Anspruch nehmen wird, sehen Heinz Kuhlmann und Friedel Scheer darin nicht nur die Rettung der Heimatstube vor ihrer Aufgabe, sondern zugleich auch die Chance für einen Neuanfang.

Für 2020 hatte sich der Heimat- und Verkehrsverein die Organisation einiger Veranstaltungen vorgenommen. Nicht nur die Aktion Saubere Landschaft wurde durch die Pandemie ausgebremst. „Wir hoffen, dass wir 2021 unser Heimatfest ausrichten können“, sagt Heinz Kuhlmann. Auch wenn die Durchführung pausieren müsse, sei die Zielrichtung des Vereins aber klar: „Wir möchten die Heimatliebe aufleben lassen, Heimatpflege betreiben und gleichzeitig ein Wir-Gefühl in Bergkirchen schaffen“, sagt der Schriftführer.