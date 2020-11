Schlägerei am ZOB – zuvor Schüsse im Sielpark

Polizisten aus dem gesamten Kreisgebiet waren im Stadtzentrum im Einsatz und stellten eine Schreckschusswaffe sicher. Zudem wurde ein 17 und 18 Jahre altes Brüderpaar aus Minden nach Widerstand sowie versuchter Gefangenenbefreiung vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Weiterhin notierten die Beamten im Rahmen des Einsatzes diverse Personalien von mutmaßlich Beteiligten. Laut Zeugenaussagen sollen sich zeitweise bis zu 30 Personen an der Ausein­andersetzung beteiligt haben.

Gegen 17.30 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Polizei ein. Anrufer sprachen von einer größeren Schlägerei im Bereich des Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) im Stadtzentrum, genauer an der Unterführung zur Kanalstraße. Noch bevor die Streifenwagenbesatzungen eintrafen, hatten sich die Beteiligten laut Polizei in verschiedene Richtungen entfernt. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es zuvor am Nachmittag zu einem Vorfall im Sielpark gekommen war, in Folge dessen es zu der Schlägerei am ZOB kam.

Zwei 17 und 27 Jahre alte syrische Männer wurden laut deren Angaben dort unvermittelt von einer etwa zehnköpfigen libanesischen Gruppe mit Fäusten und Reizgas attackiert. Dabei erlitt das Duo nach Beschreibung der Polizei leichte Verletzungen. Außerdem soll einer der Angreifer Schüsse in die Luft und den Boden abgeben haben. Im Anschluss trafen beide Lager mit jeweils weiterer „Verstärkung“ am Zentralen Omnibus-Bahnhof aufein­ander.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei mutmaßlich Beteiligte im Stadtgebiet antreffen. Bei einer Überprüfung einer kleineren Gruppe kam es zu Widerstandshandlungen seitens eines 18-Jährigen. Als dieser in Gewahrsam genommen werden sollte, versuchte dessen Bruder dies gewaltsam zu verhindern.

Da sich weitere Personen mit dem Brüderpaar solidarisierten und die aggressive Stimmung gegenüber den Beamten zunahm, mussten weitere Einsatzkräfte die polizeilichen Maßnahmen absichern.

Weiterhin fanden die Beamten bei der Überprüfung eines mit drei Personen besetzten Pkw an der Eidinghausener Straße eine Schreckschusswaffe, die nach ersten Erkenntnissen dem Fahrer gehörte. Über den erforderlichen kleinen Waffenschein verfügte der Mann nicht. Der Polizeieinsatz dauerte bis in die späten Abendstunden. Warum es zu diesen Vorfällen kam, ist noch unklar.

Ende Oktober war es in der Bad Oeynhausener Innenstadt zu einem Angriff auf einen Libanesen nahe des Restaurants „New Orleans“ gekommen (diese Zeitung berichtete). Der 27-jährige Mann hatte dabei ein Stichverletzung erlitten. Auf Nachfrage erklärte Ralf Steinmeyer, Sprecher der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke, dass es derzeit keine Anhaltspunkte für einen Zusammenhang dieses Vorfalls mit den jüngsten Auseinandersetzungen im Sielpark beziehungsweise später am Zentralen Omnibusbahnhof gibt.