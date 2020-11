Die CDU hatte bei der Kommunalwahl im September 19 Direktmandate erreicht und ist mit Abstand die größte Fraktion im Stadtrat. Um die anfallende Arbeit besser delegieren zu können, bestimmte die Fraktion zwei Stellvertreter. Neu im Vorstand sind als Stellvertreter Julian Noweck sowie Stephan Haeder. Dass die CDU-Fraktion im Vorstand neben erfahrenen auf jüngere Kräfte setzt, zeige auch die Wahl des Geschäftsführers, zu dem Malte Kuhlmann gewählt wurde.

Weiterhin im Vorstand vertreten ist Oliver Thamm als Schriftführer. Die CDU möchte den Wechsel in der Politik mit vielen inhaltlichen Themen vorantreiben. „Die CDU ist schon immer die Partei, die für Familienfreundlichkeit steht und dabei alle Generationen in den Blick nimmt“, sagte Julian Noweck.

Ein wichtiger Punkt werde auch die Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt sein. „Wir müssen uns weiterhin für die innovative Stadtentwicklung einsetzen und dabei den Umweltaspekten und der Generationengerechtigkeit hohen Stellenwert einräumen. Das fängt bei dem Erscheinungsbild unserer Stadt an und hört vor allem nicht beim jahrelangen Verharren im Konzeptstadium auf,“ sagte der neue und alte Fraktionsvorsitzende, „denn vor uns liegt viel Arbeit, die wir in der neuen Fraktion motiviert angehen.“