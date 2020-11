Nun ist die Entscheidung für eine Einrichtung in der Gemeinde Hille gefallen.

„Wir haben uns sehr gefreut, dass uns so viele Menschen mit ihrer Unterstützung entgegengekommen sind“, sagt Landrätin Anna Katharina Bölling. Es habe eine Reihe von Kriterien zu prüfen gegeben, die nach den Vorgaben und im Sinne der Bürgerfreundlichkeit erfüllt sein müssen. „Wir haben uns mit der Sporthalle Unterlübbe für einen Standort entschieden, der zentral im Kreis liegt, eine gute Verkehrsanbindung hat und gleichzeitig alle Anforderungen an die notwendigen organisatorischen Abläufe erfüllt.“

Wie die Landrätin ausführte, machten es die örtlichen Gegebenheiten möglich, die sechs vorgegebenen Impfstraßen unterzubringen ebenso wie die dazugehörigen Räumlichkeiten für Anmeldung und Nachbereitung. Für die medizinische Betreuung werde die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe zuständig sein. Diese hat mit niedergelassenen Kollegen bereits das Corona-Testzentrum am Johannes-Wesling-Klinikum in Minden unterstützt. Für die weitere Organisation ist der Kreis verantwortlich.

Große Umstellung

Landrätin Anna Katharina Bölling bedankt sich bei der Gemeinde Hille und allen Beteiligten, „dass sie uns hier so schnell und unbürokratisch zur Seite stehen.“ Gerade auf die betroffenen Vereine, die in der Unterlübber Sporthalle trainieren, käme jetzt eine deutliche Umstellung zu. Bölling: „Die Unterstützung, die wir hier bekommen, ist für die Organisation ebenso wie im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger eine mehr als wertvolle Hilfe. Jetzt stehen wir gemeinsam vor der Aufgabe, das Gebäude entsprechend einzurichten und die Abläufe festzulegen.“

Ab 15. Dezember wird die Sporthalle als Impfzentrum eingerichtet sein, so die Ankündigung des Kreises. Weil aber vorrangig erst einmal die sogenannten vulnerablen, also besonders schützenswerten Personengruppen vor allem in den Alten- und Pflegeeinrichtungen auf mobilem Weg vor Ort geimpft werden sollen, wird die eigentliche Inbetriebnahme zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Zum organisatorischen Ablauf des Betriebs im Impfzentrum werde der Kreis rechtzeitig informieren, dazu liefen zurzeit die Absprachen und Vorbereitungen.

„Mit der Festlegung des Ortes haben wir den entscheidenden Schritt getan – jetzt liegt vor uns allen noch einiges an Arbeit, damit wir wie geplant an den Start gehen können“, sagte Landrätin Bölling.