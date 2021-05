Im Stadtzentrum und in zwei Ortsteilen

Der vorgelegte Ansatz beinhaltet, „einem Carsharing-Anbieter, der den Zuschlag erhält, kostenlos Stellplätze zur Verfügung zu stellen.“ Zudem soll ihm zugesichert werden, „ihn durch Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen und gegebenenfalls durch die Stadt selbst – in Ergänzung zum eigenen Fuhrpark – das Angebot in Anspruch zu nehmen.“

Beim Vorschlag für die Ausschreibung seien alle Anforderungen des Carsharing-Gesetzes berücksichtigt worden. Wesentliches Auswahlkriterium sei die Nutzerfreundlichkeit und Attraktivität des Angebotes. Zudem soll Carsharing zumindest versuchsweise auch in zwei Ortsteilen außerhalb der Innenstadt angeboten werden.

Im Rahmen des Verfahrens will die Stadt Sondernutzungen für Carsharing-Stellplätze ausweisen. Zugelassen werden soll nur stationsbasiertes Carsharing. Die Nutzung der Fahrzeuge durch die Stadt sei nicht Teil der Ausschreibung. Die auf ihre Kosten gekennzeichneten Stellplätze sollen für einen Zeitraum von fünf Jahren zur Verfügung stehen. Ergänzend führt die Verwaltung unter anderem aus: „Im gegenseitigen Einvernehmen ist nach Ablauf von fünf Jahren der Konzessionsphase eine Verlängerung auf insgesamt acht Jahre möglich. Eine erneute Verlängerung ist nur im Rahmen einer erneuten Ausschreibung (...) möglich. Carsharing-Anbieter gestalten ihr Angebot auf eigene Kosten und eigenes Risiko. Sie können Empfehlungen zur Kennzeichnung der Stellplätze abgeben. Deren Gestaltung obliegt allein der Kommune. Will der Anbieter Stellplätze mit technischen Vorrichtungen – Absperrungen, Schranken – ausstatten, so soll ihm dies im Regelfall gestattet werden; der Anbieter trägt die Kosten von technischer Ausstattung.“

Die Standorte der Stellplätze sollen abgestimmt werden. Dabei bestehe die Möglichkeit, Anzahl und Standorte der Nachfrage entsprechend während der Laufzeit zu entwickeln und Art sowie Umfang zu verändern.

Zudem sollen eine Reihe von Kriterien erfüllt werden, hier ein Auszug:

Carsharing-Anbieter gewähren im Rahmen der vorhandenen Kapazität grundsätzlich jeder volljährigen Person mit einer für das entsprechende Kraftfahrzeug gültigen und vorgelegten Fahrerlaubnis diskriminierungsfrei eine Teilnahmeberechtigung. Einschränkungen hinsichtlich der Dauer des Besitzes der Fahrerlaubnis, des Mindestalters sowie einer Bonitätsprüfung sind möglich. Die Stadt legt Wert darauf, das Mindestalter niedrig zu halten.

Carsharing-Anbieter bieten folgenden Mindestleistungsumfang: Die Fahrzeugbuchung, -abholung und -rückgabe ist an 24 Stunden täglich möglich. Kurzzeitnutzungen ab einer Stunde sind möglich, der Stundentarif darf 20 Prozent des Tagespreises nicht überschreiten. Die Berücksichtigung von Freikilometern ist mit Ausnahme der Wege für die Tank- und Batteriebeladung, der Fahrzeugpflege oder für Maßnahmen der Kundenbindung oder der Kundengewinnung nicht zulässig. Die Betriebsmittelkosten je Kilometer müssen über den marktüblichen Energiekosten (Kraftstoff und Strom) liegen.

Die Wartung der Fahrzeuge wird regelmäßig, entsprechend Herstellerempfehlungen durchgeführt.

Den Kunden sollen Informationen über umweltschonende und lärmarme Fahrweise zur Verfügung gestellt werden.

Inhabern von Dauer- oder Vergünstigungskarten des ÖPNV sollen Vergünstigungen gewährt werden, sofern die Anbieter dieser Karten kein eigenes Carsharing-Angebot betreiben.

Carsharing-Anbieter mit Fahrzeugflotten bis zu fünf Fahrzeugen weisen als Zielwert mindestens zehn registrierte Fahrberechtigte pro Fahrzeug auf und solche mit einem Angebot von mehr als fünf Fahrzeugen mindestens 15 registrierte Fahrberechtigte pro Auto. Als Fahrzeugflotte gilt die Gesamtheit der Fahrzeuge des jeweiligen Anbieters in Bad Oeynhausen. Davon ausgenommen sind solche, die mit einem Angebot erstmalig in Bad Oeynhausen tätig werden wollen.

Der Anbieter informiert im Falle der Nutzung elektrisch betriebener Fahrzeuge in geeigneter Weise (…) über die Standorte der für das Fahrzeug geeigneten Ladestationen, die Art der Stromversorgung an diesen Ladestationen und die Herkunft der Elektrizität. Dafür benennt er Anbieter und Stromtarif.

Im Entwurf nennt die Stadt zudem eine Reihe von weiteren Kriterien für die Fahrzeugflotte sowie mit Blick auf die Vergabe der Konzession.

Die Sitzung des Umweltausschusses beginnt am Donnerstag, 20. Mai 2021, 18 Uhr, im Bürgerhaus in Rehme und ist öffentlich.