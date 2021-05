Sie ist Teil der ambulanten Hospizarbeit in den Einsatzgebieten Lemförde, der Region Stemweder Berg sowie den Gemeinden Bohmte und Hunteburg. Auch in Stemwede ist die ehrenamtlich tätige Hospizbewegung immer wieder segenreich tätig, denn obwohl die Organisation ihren Sitz und ihre theologische Heimat in der katholischen Kirchengemeinde „Zu den Heiligen Engeln“ in Lemförde hat, arbeiten die ehrenamtlich tätigen Akteure bei der Betreuung der Menschen konfessionell unabhängig. Jetzt hat Schwester Maria Thiede ihr goldenes Ordensjubiläum gefeiert. Vor 50 Jahren legte sie ihr Ordensgelübde in Münster ab. Sie habe die Entscheidung, Ordensfrau zu werden, nie bereut, versichert sie. 2010 kam Schwester Maria nach fast 40 Arbeitsjahren in der Klinik des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe nach Lemförde, um die Arbeit von Schwester Irmtrudis in der ambulanten Hospizarbeit fortzusetzen.