„Oeynrad“: drei neue Stationen im Juni

Drei neue Stationen sollen den Betrieb aufnehmen: Am Westkorso, etwas nördlich des Elternhauses und des Einganges zum Kurpark dort (mit E-Lademöglichkeit). Am Rathaus II An der Maternus-Klinik Bislang gibt es Stationen am Nord- und Südbahnhof, Am Rathaus I sowie am Restaurant „Weserhütte“ auf der Rehmer Insel und „die Freiflächenstation am Loher Freibad“, wie Stadtwerke-Vorstand Andreas Schwarze ergänzt.