Von Lydia Böhne

In seiner Begrüßungsrede blickte Schulleiter Dr. Tom van de Loo auf die zahlreichen Jubiläumsveranstaltungen zurück. »Ich bin ein bisschen wehmütig, weil das Jubiläum vorbei ist, andererseits kann man auch nicht immer so groß feiern«, ergänzte der Schulleiter. Das nächste Jubiläum werde vermutlich erst in 25 Jahren nach seiner Pensionierung ähnlich groß begangen.

Etwa 400 Besucher waren gekommen, um sich von den Schülern auf das Weihnachtsfest einstimmen zu lassen. Bevor jedoch weihnachtliche Töne angestimmt wurden, präsentierte das Orchester unter der Leistung von Manuel Doormann eine Ouvertüre aus dem Musical »Annie«. Ein Vorgeschmack auf die für Herbst nächsten Jahres geplante Aufführung.

30 Ehemalige wirken mit

Weihnachtskonzert des Immanuel-Kant-Gymnasiums Fotostrecke

Foto: Lydia Böhne

120 Musiker und Sänger hatten das Konzert vorbereitet. Darunter Schüler aller Jahrgangsstufen sowie etwa 30 Ehemalige. Die jüngsten Vokalisten hatten unter anderem die Titel »Angels watching over me« und »Long Time ago in Betlehem« im Gepäck. Geleitet wurde der Unterstufenchor von Barbara Weßelborg. Eine ruhigere Konzertpassage läutete das Streichensemble unter der Leitung von Pia Hofmann ein. Die Schüler spielten Titel von Manfredini, Chopin oder Macduff.

Mit »Christmas in the old man’s hat« stellte der Oberstufenchor in Kooperation mit den Ehemaligen stimmgewaltig alle Weichen auf Festlichkeit. Viel Applaus erntete die Darbietung der Bigband unter der Leitung von Manuel Doormann. Das Ensemble sorgte mit »Swing Machine« und tollen Soli für ausgelassene Stimmung im Publikum. Den Ausklang gestalteten die Mitwirkenden besonders stimmungsvoll.

Singen in dunkler Kirche

Für das traditionelle Quempassingen wurde die Kirche ins Dunkle getaucht. Dann leuchteten in allen Ecken der Kirche und auf der Empore Kerzen auf. Nacheinander begannen die Schüler zu singen und langsam aufeinander zuzugehen. In der Form eines Kreuzes liefen sie vor dem Altar zusammen, während gemeinsam mit dem Publikum der Kehrvers »Magnum nomen Domini Emanuel, quod anuantiatum est per Gabriel« ertönte. Ein schönes Bild, das seine Wirkung nicht verfehlte.

Mit lautem Applaus drückte das Publikum seine Begeisterung aus. Das Rufen nach einer Zugabe wurde von den Schülern gerne erfüllt. Mit »Sleigh Ride« schloss das IKG sein Adventskonzert. Einen musikalischen Nachschlag gibt es am Donnerstag, 21. Dezember, ab 16.30 in der Erlöserkirche auf dem Wittekindshof. Dort musiziert ein Chor mit weiteren ehemaligen Schülern des IKG, der sich anlässlich des Tags der Ehemaligen im Oktober zusammengefunden hatte.