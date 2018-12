Von Freya Schlottmann

»Wir haben sofort am ersten Tag nach der Eröffnung einen Unterschied gemerkt. Hier ist jetzt alles frei auf der Straße«, sagt Manuela Ott, Mitarbeiterin bei Stahls Imbiss an der Steinstraße, Ecke Mindener Straße. Nur noch wenige Lkw würden vorbeifahren und der Verkehr jetzt problemlos fließen, erzählt Manuela Ott. Auch beim Autohaus Meyer an der Mindener Straße macht sich die veränderte Verkehrslage bemerkbar. »Die Erschütterungen durch die vorbeifahrenden Lkw haben deutlich abgenommen, und es ist jetzt auch viel entspannter für unsere Kunden, vom Gelände wieder auf die Mindener Straße zu kommen«, sagt Ulrich Meyer, Geschäftsführer des gleichnamigen Autohauses.

Ein weiterer Vorteil sei laut Manuela Ott und Thomas Kesting, Inhaber des benachbarten LED-Shops, dass Lkw kaum mehr nebeneinander auf der Straße unterwegs seien. Wenn nun ihre Kunden an der Straße halten würden, um die Geschäfte zu besuchen, gebe es keine Platzprobleme mehr, sagt Manuela Ott. »Ständig haben vorher die Lkw gehupt, weil sie nicht nebeneinander an parkenden Autos vorbeifahren konnten«, sagt Thomas Kersting.

Nordumgehung bringt auch Nachteile

Dass durch die neue Nordumgehung der Verkehr jetzt nicht mehr mitten durch Bad Oeynhausen geleitet wird, hat im Umkehrschluss allerdings auch einige Nachteile: Denn zum einen sorgen die fehlenden Autos und Lkw besonders bei den Tankstellen an der Kanalstraße und Mindener Straße für ausbleibende Kunden. Wo sich vorher Autoschlangen an den Zapfsäulen bildeten, herrscht jetzt häufig nur noch gähnende Leere.

Überhaupt sind auf der Kanalstraße und der Mindener Straße nur noch vereinzelte, zumeist ausländische Lkw unterwegs, die nicht selten auch bedingt durch die derzeitige verwirrende Beschilderung sowie nicht aktualisierte Navigationsgeräte im Industriegebiet Am Hellweg landen.

Zum anderen sorgen die neuen Autobahnauffahrten dafür, dass viele Auto- und Lkwfahrer die Eidinghausener Straße und Werster Straße nutzen. Besonders im Berufsverkehr würden sich dort lange Autoschlangen bilden und die Straßen verstopfen, erklärt Thomas Kesting. »Dafür, dass auf der Mindener Straße jetzt kein Stop-and-go mehr herrscht, geht auf der Eidinghausener Straße häufig gar nichts mehr«, sagt er.