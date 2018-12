Ein an der Zufahrt zum Werre-Park aufgestelltes Ortseingangsschild mit der Aufschrift »Bad Oyenhausen – Kreis Minden-Lübbecke« hat am Wochenende viele Blicke auf sich gezogen. Vor der Montage am Freitag war der Druckfehler nicht aufgefallen. Foto: Stadt Bad Oeynhausen

Von Malte Samtenschnieder

Am Montagmorgen ist das Corpus Delicti bereits verschwunden. An der Verbindung von der Dehmer Straße in Richtung Werre-Park, direkt vor dem Kreisel an der Zufahrt zum Parkplatz des Einkaufszentrums, hatten Mitarbeiter der Stadtwerke Bad Oeynhausen am Freitag ein neues Ortseingangsschild aufgestellt. »Bad Oyenhausen – Kreis Minden-Lübbecke« ist darauf in schwarzen Lettern auf gelbem Grund zu lesen.

»Leider ist den Mitarbeitern der Stadtwerke der Druckfehler nicht vor der Montage aufgefallen«, sagte Stadtsprecher Volker Müller-Ulrich am Montag im Gespräch mit dieser Zeitung. So lockte das Schild am Wochenende etliche Neugierige an. Vermutlich zückte auch so mancher Werre-Park-Besucher vor oder nach dem Einkauf sein Smartphone, um die Kuriosität im Bild festzuhalten. Etliche »Beweisfotos« kursierten jedenfalls am Wochenende in sozialen Netzwerken im Internet.

Stadt veranlasst Korrektur

Als der Fehler aufgefallen sei, habe die Stadt sofort eine Korrektur veranlasst, sagte Volker Müller-Ulrich. Zudem sei das Schild vorübergehend abmontiert worden. »Heute oder morgen wird zunächst ein Aufkleber auf dem Schild für Abhilfe sorgen, im Januar kommt dann ein komplett neues Schild«, sagte der Stadtsprecher. Kosten für das Ersatzschild entständen nicht. Es werde im Rahmen der vom Hersteller gewährten Gewährleistung ersetzt.

Anlass für das Aufstellen des neues Ortseingangsschildes ist laut Volker Müller-Ulrich die Freigabe der Nordumgehung. »Der Landesbetrieb Straßen NRW hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass das Ortseingangsschild auf der Vlothoer Straße vor der Einmündung zur Dehmer Straße künftig nicht mehr ausreicht«, erläuterte der Stadtsprecher.

Um deutlich zu machen, dass es sich bei dem Gelände des Werre-Parks um eine sogenannte Ortslage handele, sei der neue Standort des Ortseingangschildes gewählt worden. Ein gleiches Vorgehen sei auch auf der Dehmer Straße vor der Einmündung zur Straße Zur Werremündung erforderlich.