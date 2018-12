Von Rajkumar Mukherjee

Bad Oeynhausen (WB). Am Badehaus I fühlen sich Tauben offenbar pudelwohl, und das bereitet dem Eigenbetrieb Staatsbad Kopfzerbrechen. Denn die Vögel bevölkern das frisch sanierte Gebäude. Die Folge: Die Fassade ist besonders am Sockel an mehreren Stellen verschmutzt.

Ungewöhnlich: »Ausschließlich am Badehaus I beobachten wir im Kurpark die Tauben in dieser ungewöhnlich großen Menge«, sagt Dirk Henschel, Leiter des Eigenbetriebs. Über den Grund dafür kann er nur Mutmaßungen anstellen. »Vielleicht liegt es daran, dass die Tauben über Generationen hinweg mit dem Badehaus I verbunden sind«, sagt er.

Greifvögel könnten Tauben vertreiben

So oder so: Mit ihrem Kot hinterlassen die Tauben am Badehaus I ein dickes Problem. Vor allem am gerade sanierten Sockel des denkmalgeschützten Gebäudes, etwa in Richtung Augustaplatz, fallen die schwarzen Ablagerungen deutlich auf. »Wir werden jetzt über entsprechende Maßnahmen zur Beseitigung des Kots nachdenken, die natürlich auch Kosten verursachen«, sagt Dirk Henschel.

Aus Sicht des Eigenbetriebs Staatsbad sei aber auch die tier- und naturschutzgerechte, sogenannte Vergrämung der Tauben wichtig: Auf welchem Weg auch immer sollen die Flugtiere dazu gebracht werden, ihr Domizil zu wechseln – am besten raus aus dem Kurpark. Dazu habe Dirk Henschel sogar Anfragen von Experten erhalten. Ein Vorschlag sieht vor, mit Greifvögeln als natürliche Feinde der Tauben einen solchen Effekt zu bewirken.

Zweiter Bauabschnitt ist abgeschlossen

Unterdessen sind die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt am Badehaus I abgeschlossen. Sie sahen die Sanierung des Sockels vor. Von dem Einbau einer Horizontalsperre hatte der Eigenbetrieb zwischenzeitlich Abstand genommen. Der Grund dafür sind Hinweise der für den Denkmalschutz zuständigen Behörde. So erfolgten nun überwiegend Maler- und Putzarbeiten, mit Kosten in Höhe von etwa 130.000 Euro. Für die Sanierung waren ursprünglich – inklusive der Sockelarbeiten und des Einbaus der Horizontalsperre – Kosten von etwa 250.000 Euro vorgesehen.

Bereits im November 2017 waren die Sanierungsmaßnahmen am Badehaus I im Rahmen des ersten Bauabschnitts abgeschlossen worden. Zu den Gewerken gehörten damals Maler-, Dachdecker- und Tischler- sowie Gerüstbauarbeiten. Insgesamt etwa 250.000 Euro wurden hierfür über den Eigenbetrieb verwendet.

Netzte sollten Tauben teilweise fernhalten

Bei den Arbeiten 2017 wurden bereits Maßnahmen am Badehaus I gegen den

Taubenbefall berücksichtigt. So wurden im Zuge der Dacharbeiten beispielsweise auch die Hauben im Bereich der Lüftungszugänge verschlossen, damit die Tauben hierüber keinen Zugang mehr zum Dachboden finden. »Die Tauben so vom Gebäude fernzuhalten, ist aber nicht gelungen«, sagt Dirk Henschel. Vielleicht liegt hier auch der Grund, warum die Tauben immer wieder zum Badehaus I zurückkehren: Weil sie sich auf dem Dachboden seit Generationen wohlfühlen.

Zudem wurden zwischenzeitlich auch Netze gespannt, die zwar einerseits die Sandsteinfiguren zum Augustaplatz hin komplett abdecken – aber auch den Zugang zu Hohlräumen einschränken. Die Kosten hierfür betragen etwa 7000 Euro. »Die Netze sind relativ dezent, die Arbeiten sind mit dem Denkmalschutz abgestimmt«, sagt Dirk Henschel.

Zwischenzeitlich fanden am Badehaus I auch Natursteinarbeiten statt. So wurden etwa Figuren sowie Außentreppen mit Sandstein bearbeitet. Nun stehen Natursteinpflasterarbeiten auf der Nordseite des Badehauses I an, in Richtung Augusta­platz, sowie die Wiederherstellung des durch die Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogenen Rasens. Diese sollen witterungsbedingt im kommenden Frühjahr beginnen.