Am Mittwoch hat der Verkehr an der Eidinghausener Straße in Richtung Innenstadt, auf Höhe der Kreuzung mit der Werster Straße, nach der A30-Freigabe nicht stärker oder schwächer gewirkt. Zeitweise haben Anwohner aber eine Zunahme beobachtet. Foto: Rajkumar Mukherjee