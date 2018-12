Bei einem Jahresabschlussgespräch hat Bürgermeister Achim Wilmsmeier einen Überblick über etliche Maßnahmen gegeben, die er 2019 auf den Weg bringen oder umsetzen will. Die gute Finanzlage der Stadt schaffe dazu die Voraussetzungen. Foto: Malte Samtenschnieder

Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). Für 2019 hat sich Achim Wilmsmeier einiges vorgenommen. Die Details hat der Bürgermeister bei einem Jahresabschlussgespräch am Donnerstag vorgestellt. So will er beispielsweise den Inowroclaw-Platz als einen Alternativstandort für ein neues Gradierwerk vorschlagen.