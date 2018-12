Von Rajkumar Mukherjee

Seit 2002 ist Anke Richter-Scheer (55) niedergelassene Fachärztin für Innere Medizin in Bad Oeynhausen. Als »Schlag ins Gesicht« der Hausärzte bezeichnete sie den Vorschlag beispielsweise von Vertretern der gesetzlichen Krankenkassen. Wie berichtet, hatte Johannes-Magnus von Stackelberg, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Spitzenverbands Bund der Krankenkassen, die Forderung geäußert, die Kassenärztlichen Vereinigungen müssten für patientenfreundlichere Sprechzeiten sorgen: mit entsprechenden Angeboten etwa am Mittwochnachmittag, abends und samstags.

»Forderung ist reine Polemik«

»Die nun geäußerte Forderung ist reine Polemik, die uns nicht weiterbringt. Ich glaube nicht, dass dadurch Notaufnahmen entlastet werden«, sagt Anke Richter-Scheer. Auch weil einige Patienten weiterhin die Notaufnahme aufsuchen würden. »Und auch dann werden Ärzte untersuchen, ob ein Notfall vorliegt oder nicht«, sagt Anke Richter-Scheer.

Seit Ende 2015 ist sie Vorsitzende des Hausärzteverbands Westfalen-Lippe. In dieser Funktion vertritt sie alle Hausärzte in diesem Landesverband. Nach Bayern und Baden-Württemberg ist Westfalen-Lippe der drittgrößte Landesverband im Deutschen Hausärzteverband.

Aus Sicht der Hausärzte stehe die Forderung zudem allen bisherigen Bemühungen auch des Hausärzteverbands entgegen, den Ärzteberuf attraktiver zu machen. »Wie sollen wir so den Nachwuchs bekommen, den wir so dringend brauchen?«, fragt Anke Richter-Scheer. Sie vermisse zudem konkrete Lösungsansätze der Politik, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Dabei gehe es auch darum, sowohl junge Menschen für das Medizinstudium zu begeistern, als auch Berufsanfänger für den Dienst als Hausärzte zu gewinnen – auf dem Land wie mittlerweile auch in den Städten.

Erweiterte Angebote bestehen bereits

Zugleich könne Anke Richter-Scheer die nun geäußerte Forderung auch deshalb nicht nachvollziehen, weil es entsprechende Angebote für Patienten außerhalb üblicher Sprechzeiten bereits gebe: So würden es sogenannte Selektiv-Verträge im Bereich der Hausarztverträge ermöglichen, dass Hausärzte auch andere Sprechzeiten, etwa nach Feierabend, anbieten. Auch gebe es Patienten mit chronischen Erkrankungen, die die Telefonnummer ihrer Ärzte für Notfälle haben. »So machen es viele Kollegen, und es zeigt sich, dass diese Patienten dies nicht missbrauchen«, sagt Anke Richter-Scheer.

Zudem sei zu berücksichtigen, dass niedergelassene Ärzte auch die Notfallversorgung

mit unterstützen. So gebe es in Bad Oeynhausen die ärztliche Notfallpraxis im Krankenhaus sowie einen zusätzlichen Fahrdienst, tagsüber und nachts. »Dafür zahlen die niedergelassenen Ärzte in Bad Oeynhausen im Quartal eine Pauschale als Beitrag zu den Gesamtkosten«, sagt Anke Richter-Scheer.

Sie betont darüber hinaus, dass Hausärzte während der in der Forderung genannten, mutmaßlich freien Zeiten, etwa am Mittwochnachmittag, oftmals arbeiten: »Dann müssen Ärzte die Kassenabrechnungen fertigstellen, Gutachten schreiben oder sind bei Hausbesuchen.«

Bei den Arbeitsstunden in der Woche würden Hausärzte zudem »sicher im oberen Bereich« liegen. Mehr als 52 Stunden seien es vielfach in der Woche. »Oftmals haben Ärzte auch keine Mittagspause«, sagt Anke Richter-Scheer.

Patientenzahl nimmt zu

Die hohe Arbeitszeit liege auch darin begründet, dass sich die Zahl der Patienten in einem Quartal nicht verringere, sondern – auch aufgrund des Ärztemangels – zunehme: Demnach versorgen Hausärzte im Landesverband Westfalen-Lippe durchschnittlich etwa 950 Patienten pro Quartal. Dieser Bereich reiche von 500 bis zu 1700 Patienten im Quartal.

Bei der Zahl sogenannter Arzt-Patienten-Kontakte liege Deutschland übrigens im Vergleich über Zahlen im europäischen Ausland: Während es hier durchschnittlich 18 Patientenbesuche pro Jahr seien, liege die Zahl in anderen Ländern bei unter zehn Patienten.