Nachwuchs-Talent: Der 17-jährige Ferris Leander Fechner aus Bad Oeynhausen hat am Samstag ein Weihnachts-Klavierkonzert in der Klinik Porta Westfalica gegeben. Foto: Eva-Lotta Dehne

Von Eva-Lotta Dehne

Bad Oeynhausen (WB). »So eine Veranstaltung gibt mir auch mal die Gelegenheit, vor einem größeren Publikum zu spielen.« Nachwuchs-Pianist Ferris Leander Fechner aus Bad Oeynhausen hat am Samstag ein Weihnachtskonzert in der Klinik Porta Westfalica gegeben.

Dirk Lenger, Veranstalter des Weihnachtskonzertes, war das junge Talent bei einer Veranstaltung in der Wandelhalle aufgefallen. Er hatte den 17-Jährigen daraufhin für eine Video-Show im Hörsaal der Klinik engagiert. Da Ferris Leander Fechner das Publikum mit seinem Klavierspiel so begeistert habe, habe er ihn für dieses Konzert auch verpflichten wollen, sagte Dirk Lenger.

Konzert als Übung

Für ihn selbst seien diese Konzerte eine gute Übung, sagte Ferris Leander Fechner. »Mir macht das Spielen einfach sehr viel Spaß«, sagte er im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Zuhause treffe er eine Auswahl von Stücken für das Konzert und bereite sich dann darauf vor. Beim Konzert spiele er dann aber ohne Noten, auf einer Liste habe er aber den Ablauf notiert. »Ich improvisiere gerne – unter anderem damit die Übergänge zwischen den Stücken fließend sind«, sagte der 17-Jährige.

Für das Konzert in der Klinik Porta Westfalica hatte Fechner eine kreative Mischung aus Weihnachtsliedern und ruhigeren Melodien ausgewählt, beispielsweise »Stille Nacht, heilige Nacht« oder »They Long To Be (Close To You)« von den Carpenters. Viele Patienten und Besucher machten es sich auf den Sitzen in der Empfangshalle bequem und genossen das kostenlose Konzert.

Bei den Weihnachtsliedern wurde auch mal mitgesungen oder mitgesummt. Die 76-jährige Luise Wenz aus Moers verbringt die Weihnachtszeit und Silvester in der Klinik. Sie ist durch ein ausliegendes Programm auf das Konzert aufmerksam geworden und war begeistert: »Er spielt wirklich sehr gut. Man geht richtig mit der Musik mit.«

Zehn Jahre Unterricht

Zum Klavierspielen ist Ferris Leander nach eigenen Angaben durch musikalische Früherziehung gekommen. Zehn Jahre lang habe er dann Unterricht gehabt, berichtet er. Seit etwa zwei Jahren habe er keinen Lehrer mehr. Neben dem Klavier spielt er noch Saxophon, Gitarre und Glockenspiel. Zurzeit macht er sein Abitur am Immanuel-Kant-Gymnasium. Dort ist er auch Teil der Big Band und spielt hauptsächlich das Saxophon.

Für ein weiteres Konzert am Samstag, 29. Dezember, von 14 bis 15 Uhr in der Klinik Porta Westfalica, Steinstraße 65, habe er sich ein anderes Programm überlegt: »Ich werde etwas mehr Popmusik einbringen. Insgesamt soll das Konzert mehr Schwung kriegen.«