Im August hat Denise Gruber die Leitung des Staatsbad-Orchesters übernommen. Bei den Auftritten greift die 48-Jährige meist zur Geige. Mit ihren Musikern hat die Orchesterchefin in der Vorweihnachtszeit einige Dutzend Konzerte gemeistert. Foto: Malte Samtenschnieder

Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). Eine Bescherung ohne weihnachtliches Musizieren? Für Denise Gruber, Leiterin des Staatsbad-Orchesters, kommt das nicht in Frage. Zwar hat die 48-Jährige im Advent bereits einige Dutzend vorweihnachtliche Auftritte mit ihren Musikern absolviert. Ein kleines Konzert im Familienkreis gehört für sie aber an Heiligabend trotzdem dazu.

Für Denise Gruber ist es die erste Weihnachtssaison an der Spitze des Staatsbad-Orchesters. Im August hat sie die Leitung der Gruppe übernommen. Seitdem haben sich die gebürtige Schweizerin und ihre beiden Töchter (acht und 15 Jahre) gut in Bad Oeynhausen eingelebt. »Wir sind von allen Seiten freundlich aufgenommen worden und fühlen uns hier inzwischen sehr wohl«, sagt Denise Gruber im Gespräch mit dieser Zeitung.

In jedem Jahr andere Kombinationen

Zwar sei die Vorweihnachtszeit »alle Jahre wieder« irgendwie ähnlich. Dennoch freue sie sich jedes Mal darauf. »Ich versuche, die Stücke in jedem Jahr anders zusammenzustellen. Außerdem lese ich bei weihnachtlichen Konzerten gerne passende Geschichten vor«, sagt Denise Gruber.

Auch jenseits von traditionellen Stücken wie »Alle Jahre wieder« und »Süßer die Glocken nie klingen« oder modern gesetzten Arrangements etwa von »Jingle Bells« und »White Christmas« gebe es viele Möglichkeiten. Die Orchesterleiterin: »Beliebt sind beispielsweise Melodien aus ›Schwanensee‹ oder dem ›Nussknacker‹. Gern gespielt wird außerdem der ›Abendsegen‹ aus ›Hänsel und Gretel‹.«

Dutzende Konzerte allein im Advent

Dass Denise Gruber und ihr Staatsbad-Orchester im Advent ein umfangreiches Weihnachtsrepertoire parat haben müssen, machen folgende Zahlen deutlich: Von Samstag bis Donnerstag tritt die Gruppe täglich um 15.30 Uhr in der Wandelhalle auf.

Hinzu kommt sonntags um 11 Uhr eine Matinee. Außerdem ist das Orchester an drei Abenden pro Woche reihum in acht Bad Oeynhausener Kliniken zu Gast. Um Vielfalt zu schaffen, treten die Musiker wechselweise in klassischer Besetzung oder gelegentlich als jazzig ausgerichtete Combo auf.

Mit ihrer eigenen Kindheit verbindet Denise Gruber das Lied »Weihnachten bin ich zu Haus« von Roy Black. »Wir haben damals an Heiligabend immer Radio gehört und wussten, dass das Stück irgendwann im Laufe des Abends gespielt wurde. Wenn es dann soweit war, waren wir alle ziemlich gerührt, und es floss sogar die eine oder andere Träne«, sagt die Leiterin des Staatsbad-Orchesters.

Traditionelles beim Familienkonzert

Wenn Denise Gruber mit ihren beiden Töchtern an Weihnachten gemeinsam musiziert, fällt das Repertoire traditioneller aus. »Wir singen Stücke wie ›Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen‹, ›O Tannenbaum‹ oder ›Stille Nacht‹«, sagt die 48-Jährige. Erst durch das Musizieren mit ihren Kindern werde sie von einem Weihnachtsgefühl ergriffen.

Dieses Weihnachtsgefühl versucht Denise Gruber, auch bei den Konzerten des Staatsbad-Orchesters zu vermitteln. »Für gleich mehrere Veranstaltungen habe ich die Geschichte ›Als ich Christtagsfreude holen ging‹ von Peter Rosegger aus der Steiermark als roten Faden ausgewählt«, sagt die Musikerin. In der Erzählung gehe es darum, wie in lange vergangener Zeit Weihnachten auf einer verschneiten Alm gefeiert wurde.

Hintergründe oft interessant

Wenn sie nach verbindenden Texten für die Konzertprogramme sucht, macht Denise Gruber auch immer wieder interessante Entdeckungen. »In diesem Jahr habe ich mich intensiver mit dem Lied ›Alle Jahre wieder‹ beschäftigt«, sagt die Musikerin.

Bei ihren Recherchen sei sie darauf gestoßen, dass es auf den evangelischen Pfarrer Wilhelm Hey zurückgeht. Er habe 1836 ein Gedicht verfasst, mit dem er seiner Gemeinde Trost spenden wollte. Denise Gruber: »Die Menschen sollten neuen Mut schöpfen und erkennen, dass ihr Leben im nächsten Jahr weitergeht.«

Bislang keine Übersättigung

Eine Übersättigung mit Weihnachtsliedern stellt Denise Gruber – selbst unmittelbar vor den Festtagen – nicht an sich fest. »Vermutlich liegt das daran, dass man von Anfang Januar bis Ende November ganz andere Stücke spielt«, sagt die Orchesterleiterin.

Andere Stücke wie Motive aus den »Vier Jahreszeiten«, die das ganze Jahr – sogar als Wartemelodie in Telefonen – gedudelt würden, empfinde sie dagegen als nervig.

Bleibenden Eindruck hat bei der Neu-Bad Oeynhausenerin und ihren beiden Töchtern eine Veranstaltung am Nikolaustag in der Wandelhalle hinterlassen. »Ich fand es ganz toll, dass der Nikolaus mit seinem Engelchen in einer Kutsche vorgefahren ist«, sagt Denise Gruber. Es sei dem Staatsbad-Orchester und ihr eine Freude gewesen, für den musikalischen Rahmen zu sorgen.