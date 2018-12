Um die Eisbahn ist viel los. Den »Heiligmorgen« in der Innenstadt zu verbringen, ist für viele Bad Oeynhausener eine bewährte Tradition. Erst im Anschluss sind sie bereit für weitere weihnachtliche Programmpunkte in ihren Familien. Foto: Lina Sophie Möller

Von Lina Sophie Möller

Bad Oeynhausen (WB). Jahr für Jahr strömen am »Heiligmorgen« hunderte Bad Oeynhausener in die Innenstadt. Menschen nehmen sich in den Arm, rufen sich von Weitem ein »Fröhliches Fest« zu und unterhalten sich. Der Morgen ist bewährte Tradition.

Karen Schormann macht sich diesmal auf den Weg in die Innenstadt, als sie hört, dass sie dort ihre Schulfreundin Nina Fehrenkamp antreffen wird. Wenig später steht die fünfköpfige Gruppe, die 2010 ihr Abitur am Immanuel-Kant-Gymnasium gemacht hat, im Weihnachtsdorf, trinkt Glühwein und Lumumba und redet über alte und bevorstehende Zeiten.

Nina Fehrenkamp wird nächstes Jahr heiraten und das Weihnachtsfest dann mit ihrem Mann Florent Mignon in Frankreich verbringen. »Deshalb möchte ich die Festtage in Bad Oeynhausen ganz besonders genießen. Die Begegnungen am ›Heiligmorgen‹ wecken Heimatgefühle«, sagt sie.

Nicht nur für Heimkehrer

Bei Maximilian Weyer liegt die Schulzeit noch nicht so lange zurück. Im vergangenen Jahr machte er sein Abitur. Nun studiert er Medizin in München. Seine Freunde sind aus Weimar, Lüneburg und Köln angereist. »Obwohl wir uns lange nicht gesehen haben, fühlt es sich an wie immer«, sagt Marvin Sokoles.

Der »Heiligmorgen« ist nicht nur Anlaufstelle für Heimkehrer. Im Brösel sitzen Christian Hein, Nico Wild und Andras Klippenstein, die in Bad Oeynhausen und Umgebung wohnen, um einen Tisch jenseits vom Gedränge an der Bar und trinken Bier.

»Seit zehn Jahren ist das bei uns Brauch«, sagt Christia Hein. Den Abend verbringen sie später mit ihren Familien. »Geschenkeauspacken ist auch für große Kinder noch eine Freude«, gesteht Nico Wild schmunzelnd.

Gedicht im Adventskalender

Geht man vom Schweinebrunnen in Richtung Eisbahn, fällt ein kleiner Glühweinstand vor dem ehemaligen Bekleidungsgeschäft Ilse Lang auf. Die Schaufenster sind von bunten Kunstwerken geschmückt – dem Adventskalender der katholischen Gemeinde St. Peter und Paul. Aus Vivien Marie Rudeks Feder stammt das Gedicht »Weihnachtswärme«, das sich hinter dem 24. Türchen versteckt hat und das sie in Postkartengröße an Passanten verteilt.

Für Wärme am »Heiligmorgen« sorgen nicht nur die besinnliche Atmosphäre und die milden Temperaturen, sondern auch die dampfenden Tassen, die die Menschen in den Händen halten. »Etwa 2000 Liter Glühwein haben wir dieses Jahr ausgeschenkt«, erzählt Daniel Lemoine vom Stand an der Eisbahn. Auch Winterapfel und heißer Holunder seien gefragt gewesen. »Die verregneten Wochenenden haben uns Einbußen beschert, aber heute rechnen wir mit einem Verkaufshoch«, fährt er fort, während sich die Sonne auf der Eisbahn spiegelt.