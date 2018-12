Stefan Meier (von links), Jan Hoberg, Frank Gehrke, Claudia Krol, Olaf Laker, Jasmin Lückemeier, Marco Behrens, Johannes Böhm, Falk Ueckermann und Nico Czimmernings sind an Heiligabend auf der Feuerwache im Einsatz gewesen. Bürgermeister Achim Wilmsmeier (3. von rechts) nutzte seinen Besuch am Vormittag, um sich bei ihnen für die im Jahr 2018 geleistete Arbeit zu bedanken. Foto: Jenny Karpe

Von Jenny Karpe

Bad Oeynhausen (WB). Nicht jeder verbringt den Heiligabend bei einem guten Essen im Kreise der Familie. Viele sind in dieser Zeit damit beschäftigt, anderen zu helfen oder sogar Leben zu retten. Für ihren unermüdlichen Einsatz in diesem Jahr hat Bürgermeister Achim Wilmsmeier am Montag den Rettungskräften, Feuerwehrleuten und Polizisten in Bad Oeynhausen gedankt.

»Noch ist nichts passiert«, sagte der stellvertretende Kreisbrandmeister Thomas Podschadly am Vormittag. Solch eine Begrüßung gefiel Achim Wilmsmeier. Denn so konnte er sich Zeit nehmen, um mit den diensthabenden Rettungskräften über die aktuelle Lage in der Stadt zu sprechen. Mehr als 11.000 Mal rückten die Einsatzkräfte in diesem Jahr aus – in 90 Prozent der Fälle im Bereich des Rettungsdienstes, der Rest entfiel auf den Brandschutz.

Vor allem durch die Nordumgehung erhoffen sich die Feuerwehrleute eine Entlastung. »Man erschrickt beinahe, wie leer es jetzt auf der Mindener Straße ist«, sagte Jasmin Lückemeier. »Einen Zeitgewinn haben wir auf jeden Fall.« Verbesserungspotenzial sehen die Feuerwehrleute bei den Ampelschaltungen, besonders an der Eidinghausener Straße. »Einen Antrag für eine Änderung haben wir am Tag der Eröffnung der Nordumgehung an den Landesbetrieb Straßen NRW gestellt«, sagte Achim Wilmsmeier.

Bei Feuerwehr hat sich viel getan

Auch auf der Feuerwache selbst hat sich 2018 einiges getan: Für die Mitarbeiter gibt es nun bessere Aufenthaltsmöglichkeiten und eine neue Damenumkleide. Das alles schaute sich Achim Wilmsmeier mit prüfendem Blick an. »Ich muss ja wissen, wie es im ›zweiten Zuhause‹ der Feuerwehrleute aussieht«, sagte er.

Für den Heiligabend wünschten sich alle Einsatzkräfte, dass es möglichst ruhig blieb. Was es mit dem Geschenkkorb einer dankbaren Familie auf sich hatte, der am Montag auf der Feuer- und Rettungswache abgegeben worden war, erläuterte Stefan Meier, Leiter der Feuerwehr Bad Oeynhausen. Der zugehörige Einsatz habe unter erschwerten Bedingungen stattgefunden. »Während der Rettung kamen Schaulustige und stellten sogar Klappstühle auf«, sagte Stefan Meier. »Wir wünschen uns, dass wir so ein Verhalten nie wieder sehen müssen.«

Besuch bei Polizei endet abrupt

Andreas Bruch (von links) und Rainer Sieling haben an Heiligabend wegen eines Einsatzes nur wenig Zeit für Bürgermeister Achim Wilmsmeier. Foto: Jenny Karpe Andreas Bruch (von links) und Rainer Sieling haben an Heiligabend wegen eines Einsatzes nur wenig Zeit für Bürgermeister Achim Wilmsmeier. Foto: Jenny Karpe

Anschließend führte Achim Wilmsmeier sein Weg in die Polizeidienststelle an der Blücherstraße. »Weihnachten kann leider alles passieren«, sagte Polizeihauptkommissar Rainer Sieling. Er war insbesondere froh darüber, dass es in dieser Saison auf den deutschen Weihnachtsmärkten keine Zwischenfälle gab. Noch vor zwei Jahren waren auch in Bad Oeynhausen Beamte mit Maschinenpistolen auf Streife gewesen.

Die Nordumgehung ist bei der Polizei ebenfalls ein großes Thema. »Wir rechnen damit, dass es auf der Mindener Straße entspannter wird, aber vermutlich neigen die Leute dadurch dazu, schneller zu fahren«, sagte Rainer Sieling. »Es bleibt also trotz Nordumgehung spannend.« Der Besuch des Bürgermeisters endete abrupt, da die Polizisten zu einem Einsatz gerufen wurden.

Hektik in der Notaufnahme

Greta Kunz (von links) und Michael Gronzka sind an Weihnachten im Krankenhaus im Einsatz. Sie freuen sich über das Präsent des Bürgermeisters. Foto: Jenny Karpe Greta Kunz (von links) und Michael Gronzka sind an Weihnachten im Krankenhaus im Einsatz. Sie freuen sich über das Präsent des Bürgermeisters. Foto: Jenny Karpe

Auch in der Ambulanz des Krankenhauses war es schon am Vormittag des Heiligabends voll. »Das hat unbekannte Gründe, im vergangenen Jahr war es dafür sehr ruhig«, sagte Michael Gronzka, Abteilungsleiter der Ambulanz. Er arbeitet jedes Jahr an Heiligabend. »Heute müssen uns sogar die Kollegen aus Porta helfen.«

Derzeit werde vor allem über einen Neubau für das Krankenhaus diskutiert. »Die Stadt ist leider nicht der Träger, aber natürlich haben wir ein Wort mitzureden«, sagte Achim Wilmsmeier. »Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir in unserer Stadt alle wichtigen gesundheitlichen Bereiche abdecken können – auch in Bezug auf die Säuglingsstation.«