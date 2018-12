»Ich habe kein Rezept, die Gedanken in meinem Kopf zu ordnen« – mit solchen Liedzeilen begeistern die Fünftürer Torsten Junggebauer (Gesang), Michael Beimel (Bass), Ilias Beermann (Keyboard), Giovanni Fusarelli (Schlagzeug) und Dennis Fründ (Gitarre und Gesang) ihre Zuhörer in der Druckerei. Foto: Lina Sophie Möller

Von Lina Sophie Möller

Bad Oeynhausen (WB). Die Band Fünftürer hat am Abend vor Weihnachten zum alljährlichen Konzert »Ihr Kinderlein kommet« im Begegnungszentrum Druckerei eingeladen. Viele Fans folgten der Einladung: Etwa 120 Besucher feierten und rockten mit der Band zu deren zehnjährigem Bestehen. 32 Songs wurden gespielt, darunter auch »Tellerrand«, der in diesem Jahr neu herausgekommen ist und sich mit dem Unbekannten, das außerhalb des eigenen Blickwinkels liegt, auseinandersetzt.

Stilistisch bediente sich die Band bei den Richtungen Rock, Funk und Pop. Neben einer modifizierten Version des Klassikers »Ihr Kinderlein kommet« bestand das Programm zum großen Teil aus selbst komponierten Liedern. »Kopf im Wind«, »Angst vorm Fliegen« oder »Kein Talent« lauteten einige der Titel.

Sie waren vom Gitarristen Dennis Fründ geschrieben und anschließend von der ganzen Band weiterentwickelt worden. »Wir experimentieren an unseren eigenen Instrumenten herum. Man hört erst, ob etwas gut klingt, wenn man es ausprobiert hat«, beschrieb Ilias Beermann den Probenprozess.

Erste Probe im Januar 2008

Die erste Probe der Bad Oeynhausener Band fand im Januar 2008 an der Elisabethstraße statt. Befreundet sind Torsten Junggebauer (Gesang), Michael Beimel (Bass), Ilias Beermann (Keyboard), Giovanni Fusarelli (Schlagzeug), und Dennis Fründ (Gitarre und Gesang) schon viel länger, teils sogar seit Schulzeiten. Im Dezember 2008 fand das allererste Konzert statt – ebenfalls im Begegnungszentrum Druckerei.

Seitdem konnten die Fünftürer einige Erfolge verbuchen. 2010 gewannen sie einen Wettbewerb, für den sogar die Hochzeit eines Bandmitglieds verschoben wurde, und traten in Folge dessen als Vorband Jan Delays bei den Parklichtern auf.

Inzwischen sind alle Fünf Familienväter. Doch die Band hat immer noch einen großen Stellenwert in ihrem Alltag. »Gemeinsam Musik zu machen, gibt uns den Ausgleich. Wir spielen heute noch in genau der Kon­stellation, in der es damals losging.

So soll es auch die nächsten zehn Jahre bleiben«, sagte Giovanni Fusarelli. Vor jedem Auftritt schwören sich die Fünf darauf ein. »Wie eine Fußballmannschaft«, sagte Torsten Junggebauer lächelnd.

Rock-Band hat viele treue Fans

Britta Südmersen ist für die Feiertage aus Berlin angereist. »Belebende Musik und bekannte Gesichter – schöner könnte sich nach Hause kommen nicht anfühlen«, sagte die ehemalige Bad Oeynhausenerin, nachdem sie mit ihrer Jugendfreundin Stephi Siekmeyer auf das Wiedersehen angestoßen hatte.

Ein treuer Fan ist Jens Maier aus Vlotho. »Ich lernte die Band zufällig auf der Innenstadtfete kennen. In der Gegend gibt es nicht viele Deutsch-Rock-Bands. Die Fünftürer sind etwas Besonderes«, sagte er. Auch seiner Begleitung Kristin Struck gefiel es gut: »Der Auftritt ist energiegeladen und voller Kraft. Man wird mit reingenommen in die Rockstimmung.«

Und das zeigte sich auch beim Blick ins Publikum. Der zehnjährige Noah saß anfangs noch auf einem Hocker und nickte mit dem Kopf. Bei der Darbietung von Cluesos »Chicago« stand er auf, bewegte seinen Körper rhythmisch zur Musik und ließ die langen Haare durch die Luft fliegen. »Ich spiele selbst Trompete und Gitarre und singe gerne. Vielleicht werde ich irgendwann auch Teil einer so coolen Band sein«, sagte er.