Bad Oeynhausen/Löhne (WB). In einer Gaststätte in der Bad Oeynhausener Innenstadt ist es in der Nacht zum Donnerstag zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Frauen gekommen. Dabei hat eine 21-jährige Löhnerin einer 24-jährigen Frau ohne Vorwarnung eine leere Bierflasche auf den Hinterkopf geschlagen.

Den um kurz vor 1 Uhr in der Nacht verständigten Polizisten schilderte die 24-Jährige, dass sie bei der Attacke leichte Verletzungen erlitten habe. Zuvor hatte es einen verbalen Streit zwischen den Frauen gegeben. Um eine Eskalation zu vermeiden, habe sie sich zusammen mit einer Bekannten an einen anderen Tisch gesetzt. Kurze Zeit später, so die 24-Jährige, sei ihre Kontrahentin plötzlich mit der Bierflasche in der Hand in ihrem Rücken aufgetaucht.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung gegen die 21-Jährige ein. Die hatte noch vor dem Eintreffen der Streifenwagenbesatzung das Lokal verlassen.