Der Black Sabbath Rockmusik-Club von Marco Bernhard an der Weserstraße 12 öffnet an diesem Wochenende zum letzten Mal. Weil der Besitzer des Hauses dieses nicht renovieren will, hat Marco Bernhard den Mietvertrag nicht verlängert. Foto: Freya Schlottmann

Von Freya Schlottmann

Bad Oeynhausen (WB). Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt Marco Bernhard auf die Zukunft seines Black Sabbath Rockmusik-Clubs. Denn am derzeitigen Standort an der Weserstraße öffnen sich die Türen für die Gäste an diesem Wochenende vorerst zum letzten Mal. Neue Pläne sind aber schon geschmiedet.

»Nach fast 14 Jahren werden wir den Vertrag für die Räume hier nicht verlängern, und deshalb schließen wir an diesem Samstag«, sagt Marco Bernhard. Seit 2011 ist er der Geschäftsführer des Clubs, der 2005 vom Verein der Gesellschaft zur Förderung der Rockmusik gegründet wurde. Bis 2006 war das »Black«, wie es der Besitzer selbst nennt, noch an der Eidinghausener Straße zu finden. Mit dem Umzug an die Weserstraße 12 bot das Black Sabbath seinen Gästen seitdem auf 200 Quadratmetern eine Gaststätte inklusive Billardtisch, eine Tanzfläche sowie eine Bühne für Konzertveranstaltungen mit Livemusik.

Renovierungen wären dringend nötig

»Seit längerem ist vom Besitzer am Gebäude aber schon nichts mehr gemacht worden. Renovierungen wären eigentlich dringend nötig«, sagt Bernhard. Ein Wasserschaden habe beispielsweise deutliche Spuren hinterlassen und auch die Toiletten seien nicht mehr in bestem Zustand, erklärt der Geschäftsführer. »Weil wir allerdings immer nur Jahresverträge bekommen und das Gebäude verkauft werden soll, will ich aus eigener Tasche hier nichts mehr renovieren«, sagt der 46-Jährige.

Schweren Herzens wird Marco Bernhard seinen Rockclub an der Weserstraße deshalb vorerst aufgeben. »Viele Gäste haben mich darauf angesprochen, dass sie traurig darüber sind, dass das ›Black‹ schließt«, erzählt der Bad Oeynhausener, der hauptberuflich in einem Möbelgeschäft arbeitet. Jeden Samstag sowie an Freitagen vor Feiertagen hat der Club seinen Gästen bisher diverse Veranstaltungen rund um das Genre der Rockmusik angeboten. »Wir veranstalten auch Konzerte und Mottopartys, wie zum Beispiel unsere 80er-Jahre-Party«, sagt Marco Bernhard. Zumeist 150 Gäste würden an einem solchen Abend den Club besuchen. »Bei Konzerten sind es auch schon mal mehr«, erklärt der Betreiber.

Nichts vergleichbares im Umkreis

Nicht nur für Bad Oeynhausen ist das Black Sabbath, das besonders auffällig einen großen Sarg in der Mitte des Clubs stehen hat, eine Rarität. »Im Umkreis gibt es weit und breit keine vergleichbare Rockmusikkneipe wie unsere«, berichtet der 46-Jährige. Umso trauriger seien die Gäste, dass Liebhaber der Rockmusik nun vorerst keine Anlaufstelle mit Kneipencharakter mehr hätten.

Mit zwei Sonderveranstaltungen verabschieden sich Marco Bernhard und seine vier Mitarbeiter an diesem Wochenende von ihren Gästen, bevor das »Black« an der Weserstraße 12 endgültig Geschichte ist. »Weil einige Stammgäste am Samstag nicht können, öffnen wir deshalb zusätzlich auch am Freitag von 20 bis 5 Uhr«, sagt der Bad Oeynhausener.

Neueröffnung geplant

Eine gute Nachricht für seine Gäste hat Marco Bernhard trotz des Abschiedes dennoch in petto: »Ganz aufgeben will ich den Black Sabbath Rockmusik-Club nämlich nicht. Deshalb bin ich bereits in Verhandlungen um einen neuen Standort«, sagt er. Wo genau dieser neue Standort sein soll, verrät Bernhard aber noch nicht. Nur so viel sei gesagt: »Zumindest der Neustart ist für das Ende des kommenden Jahres geplant. Und dann wird auch das Black zeitnah wieder eröffnen«, verrät der Betreiber. Angedacht sei dann auch, wieder eine Kombination aus Musikclub und Bar zu eröffnen, je nach dem, wie das neue Objekt dieses ermögliche. »Und auf etwas Neues freut man sich trotz der Schließung dann doch«, sagt Marco Bernhard.