Der Umzug des Nikolauses zur Wandelhalle hat in diesem Jahr besonders viele Besucher angelockt. Etwa 400 Gäste haben an der anschließenden Audienz teilgenommen. Foto: Andrea Berning/Archiv

»Das Wichtigste ist, dass die fünf Wochen Weihnachtsmarkt reibungslos ablaufen«, sagt Kristina Quest. Und ohne größere Ereignisse sei das bisher auch der Fall gewesen, gibt sich Quest auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES zufrieden. »Zum Glück war auch das Wetter dieses Mal nicht ganz so schlecht wie im vergangenen Jahr«, fügt sie hinzu. Schade sei lediglich, dass, wenn das Wetter sich von seiner unschönen Seite gezeigt habe, diese Tage meistens auf einen Sonntag gefallen seien, an dem bekanntlich die meisten Gäste vorbeikämen.

Höhepunkt ist Besuch des NIkolauses

Die Besucher hätten es sich im Ganzen gesehen trotzdem nicht nehmen lassen, sich an den etwa 30 Buden in Weihnachtsstimmung zu bringen und Glühwein sowie allerlei andere Köstlichkeiten zu genießen, berichtet Kristina Quest. »Gerade an den Donnerstag-, Freitag- und Samstagabenden waren teils sehr viele Besucher da, wenn das Wetter es zugelassen hat.« Als beliebteste Treffpunkte hätten sich zudem der Schweinebrunnen, das Wäldchen und die Eislaufbahn erwiesen. »Da war eigentlich immer was los«, sagt Quest.

Höhepunkt des gesamten Marktverlaufes sei aber definitiv der Besuch des Nikolauses am 6. Dezember gewesen, dessen Kutschfahrt zum ersten mal an der Wandelhalle inklusive anschließender Audienz endete. »Trotz Nieselwetter waren unfassbar viele Leute da. Insgesamt sind es um die 400 gewesen, so dass wir zum Teil Einlassstopps in die Wandelhalle machen mussten«, berichtet die Marketingbeauftragte. Auch die Auftritte des Kasperletheaters am Schweinebrunnen am ersten und dritte Advent seien – besonders wenn es schon dunkel war – sehr gefragt gewesen, konnte man das Kinderlachen doch durch die gesamte Klosterstraße hören.

Der Weihnachtsmarkt ist noch bis zu diesem Sonntag um 21 Uhr geöffnet. Häufig sofort danach starten die Standbetreiber dann auch direkt mit dem Abbau ihrer Buden. »In der Regel sind die Buden dann sehr schnell wieder verschwunden«, sagt Quest.