Von Jenny Karpe

Was vom Zuschauerraum federleicht aussieht, erfordert hartes Training und höchste Abstimmung aufeinander. Besonders wenn im Prolog die fünf Feen der Schönheit, Klugheit, Anmut, Beredsamkeit und Kraft tanzen, wird die Harmonie deutlich: Die Tanzbewegungen gleichen sich fast vollkommen.

Märchenversion der Gebrüder Grimm bekannt

Ende der 1980er Jahre gründete Ballettlegende Maris Liepa das Nationalballett als erste eigenständige Kompanie der Sowjetunion. Mittlerweile gibt es mehrere Ausbildungsorte mit mehr als 100 Tänzern und Ballettmeistern. Tschaikowsky hat mit dem »Nussknacker« und »Schwanensee« einen festen Platz im Repertoire. Auch »Dornröschen« stammt aus der Feder des Komponisten.

In Deutschland ist vor allem die Version der Gebrüder Grimm bekannt, das Ballett beruht jedoch auf dem französischen Original von Charles Perrault. Als die böse Fee Carabosse nicht zur Taufe der kleinen Prinzessin Aurora (Anna Seregina) eingeladen wird, spricht sie einen Fluch aus: An ihrem 16. Geburtstag solle Aurora sich an einer Nadel stechen und sterben. Der König verbannt daraufhin alle spitzen Gegenstände aus dem Königreich. An Auroras 16. Geburtstag gibt es den berühmten »Adage à la rose«, bei dem Tänzerin Anna Seregina in verschiedenen Posen auf ihrer Fußspitze balanciert.

Zauberhafte Aufführung

Währenddessen bekommt die Prinzessin einen Strauß Blumen von Carabosse

Foto: Jenny Karpe

überreicht – darin versteckt sich eine Nadel, an der sich das Mädchen sticht. Die gute Fliederfee wandelt den Todesfluch jedoch in einen 100-jährigen Schlaf um. Nur ein hübscher Prinz kann die Prinzessin wachküssen.

Erst nach vielen Jahren erhält die Fliederfee Hilfe von Prinz Désiré (Dmitrii Poliakov). Er soll das mittlerweile von Dornen überwucherte Schloss aufsuchen und die Prinzessin küssen. Nach ihrem Erwachen verliebt sich Aurora in den Prinzen.

Bei ihrer Hochzeit gibt es zwei weitere bemerkenswerte Tänze. Zunächst das »Pas-de-deux des blauen Vogels und der Prinzessin Florine«, bei dem viele hohe und federnde Sprünge zu sehen sind. Unter den Hochzeitsgästen sind auch der gestiefelte Kater mit seinem Kätzchen sowie Rotkäppchen und der böse Wolf. Höhepunkt der Feier ist jedoch das »Hochzeits-Pas-de-deux«, ein inniger Tanz von Prinz und Prinzessin. »Es war einfach zauberhaft – vor allem, wenn viele Tänzer synchron tanzten«, schwärmte Zuschauerin Martina Lück, die durch die Ballettleidenschaft ihrer Tochter ins Theater gekommen ist. »Ich möchte auch so tanzen können«, sagte Zara (6).