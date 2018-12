Bad Oeynhausen (WB). Eine Ära geht zu Ende. In wenigen Tagen gibt Martina Theel ihre Tätigkeit als Direktorin des GOP Bad Oeynhausen auf. Seit 2000 hat sie mit dazu beigetragen, das Varieté-Theater im Kaiserpalais zum erfolgreichsten der mittlerweile sieben Häuser der GOP Entertainment Group zu machen. Im Gespräch mit Redakteur Malte Samtenschnieder blickt sie auf das, was war, auf das, was ist, und auf das, was kommen wird.

Zum 31. Januar 2019 geben Sie Ihre Tätigkeit als Direktorin des GOP-Varietés im Kaiserpalais offiziell auf. Wie empfinden Sie die derzeitige »Abschiedsphase«?

Martina Theel: Irgendwie ist das im Moment ein komisches Gefühl, obwohl ich die Entscheidung, zu kündigen, nach langer Vorbereitung bewusst getroffen habe. Seit bekannt geworden ist, dass ich aufhöre, habe ich viel positives Feedback erhalten. Viele sind traurig, dass ich gehe. Das berührt mich sehr. Damit hatte ich in dieser Form nicht gerechnet.

Wann ist Ihr letzter Arbeitstag? Was liegt bis dahin noch vor Ihnen?

Theel: Der letzte Arbeitstag wird wohl am 13. Januar sein. Dann veranstaltet die Philharmonische Gesellschaft OWL traditionell ihre Neujahrsmatinee im Theater im Park mit anschließendem Mittagessen bei uns im Kaiserpalais. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei den Gästen verabschieden und ihnen gleichzeitig meinen Nachfolger Christoph Meyer vorstellen. Danach ist ein Umtrunk für die Mitarbeiter geplant. Vorher bin ich noch bei der Silvestergala im GOP mit im Einsatz. Zudem verabschiede ich am 6. Januar die Künstler der aktuellen Show »Waschsalon«. Meine offizielle Verabschiedung im Kreis der GOP-Varieté-Direktoren ist für den 16. Januar vorgesehen.

Was hat Sie dazu bewogen, im Alter von 53 Jahren noch mal einen beruflichen Neustart zu wagen?

Theel: Ich habe schon vor längerer Zeit für mich erkannt, dass ich das hohe Arbeitspensum im GOP-Kaiserpalais nicht bis zur Rente durchhalten möchte. Die Entscheidung, zu kündigen, habe ich im September getroffen. Als Varieté-Direktorin trage ich die Verantwortung für 240 Mitarbeiter. Da kann an 365 Tagen im Jahr etwas passieren. Mal sind es technische Probleme, dann verletzt sich ein Künstler oder jemand vom Küchenpersonal fällt aus – um auf all das zu reagieren, ist man permanent ansprechbar. Das hat Auswirkungen auf das Privatleben. So ist es mir in der Vergangenheit zunehmend schwerer gefallen, abzuschalten. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft wieder ändert.

Als Ihr bevorstehender Ausstieg bekannt wurde, haben Sie angekündigt, dass Ihre neue Tätigkeit nichts mit Varieté zu tun hat und dass es sich um keine Führungstätigkeit handelt. Wie geht es ab Februar für Sie weiter?

Theel: Ich werde für einen Lebensmittelgroßhandel ein neues Kompetenzzentrum zur Schulung von Mitarbeitern in Bückeburg mit aufbauen. Auf diesen Wissenstransfer freue ich mich. Vermutlich schon ab September sollen die ersten Teilnehmer trainiert werden.

Sie sind im Jahr 2000 ins GOP-Kaiserpalais gekommen. Was ist seit damals gleichgeblieben? Was hat sich grundlegend verändert?

Theel: Eigentlich ist nichts mehr so, wie es zu Beginn war. Nehmen Sie zum Beispiel die Shows. Anfangs waren das reine Nummernshows. Das heißt, ein Moderator hat einzelne Acts angesagt. Einen roten Faden gab es nicht. Inzwischen gibt es immer mehr nonverbale Programme. Shows mit Moderator sind die Ausnahme. Ein wichtiger Einschnitt war auch, dass wir 2005 von einem monatlichen auf einen zweimonatlichen Wechsel bei den Shows umgestellt haben. Zu Beginn war die Taktung einfach zu hoch. Zumal wir für jedes neue Programm im Vorfeld eine Woche proben. Auf die Besucherzahlen hat die Zweimonatstaktung hingegen keinen negativen Einfluss gehabt. Wir bieten ja immer noch sechs Shows im Jahr. Und der »normale« Gast kommt zwei- bis dreimal im Jahr zu uns ins Kaiserpalais. Pro Jahr sind das immerhin etwa 130.000 Besucher.

Wie wichtig ist das Kaiserpalais für den Varieté-Standort Bad Oeynhausen? Bietet das Gebäude auch künftig alle erforderlichen Entwicklungsmöglichkeiten oder gibt es Grenzen?

Theel: Die Atmosphäre im Kaiserpalais ist einmalig. Das ist unumstritten. Es gibt aber auch einige Nachteile. Die Bühne ist klein, so dass wir dort einige Dinge nicht machen können. Außerdem ist das Nebengebäude sehr eng, es gibt dort wenig Lagermöglichkeiten. Auch würden wir uns manchmal mehr Plätze im Varietésaal selbst wünschen. Eigentlich sind wir aber sehr zufrieden mit dem, was wir haben. Die Herausforderung besteht ja darin, dass Haus und die Restaurants übers Jahr immer gut zu füllen, denn die Fixkosten für Heizung und Energie sind immens hoch. Und das schmerzt, da wir im Gegensatz zu anderen Theatern keine staatliche Förderung bekommen.

In 18 Jahren GOP-Tätigkeit sind sie mit etwa 150 Shows in Berührung gekommen. Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Theel: Ich werde sicher nie vergessen, als eine Trapezkünstlerin vor einigen Jahren nach einem Greiffehler aus fünf Metern Höhe abgestürzt ist. Zum Glück ist die Sache damals glimpflich für sie ausgegangen. Ansonsten habe ich in all den Jahren viele großartige Menschen kennengelernt. Besonders gefallen mir Shows mit schrägem Humor und richtig guter Artistik.

Für viele auswärtige Besucher ist das GOP eine feste Anlaufstelle. Es prägt, wie Bad Oeynhausen von außen wahrgenommen wird. Könnte man also sagen, Sie haben in den vergangenen 18 Jahren auch etwas zum Stadtmarketing von Bad Oeynhausen beigetragen?

Theel: Natürlich versuchen wir, Bad Oeynhausen überall zu platzieren, um Leute zu uns ins GOP und in die Stadt zu locken. Und dabei arbeiten wir bereits gut mit der Stadt und dem Staatsbad zusammen. Aber natürlich ist immer eine noch engere Zusammenarbeit möglich.

In der Weihnachtssitzung hat der Stadtrat unlängst ein neues Tourismuskonzept auf den Weg gebracht. Wie bewerten Sie den verabschiedeten Entwurf?

Theel: Das GOP wird eher indirekt vom neuen Tourismuskonzept profitieren, wenn es nämlich mit Hilfe der beschlossenen Maßnahmen tatsächlich gelingt, Besucher in größeren Zahlen in die Stadt zu holen. Dass der Fokus so deutlich auf dem Thema »Sole« liegt, sehe ich kritisch, weil die Stadt Bad Salzuflen in unserer direkten Nachbarschaft das Gleiche schon seit einiger Zeit – also mit zeitlichem Vorsprung macht. In Bad Oeynhausen gibt es wunderschöne Ecken: den Kurpark, die Aqua Magica, das Theater im Park, die Nähe zur Werre und der Weser, das Gradierwerk, die Bali-Therme, das GOP, und und und. Welcher Kurort hat diese Vielfalt?

Seit Anfang Dezember rollt der Verkehr über die neue Nordumgehung. Seitdem verändern sich die Verkehrsströme in der Stadt. Welche Auswirkungen erwarten Sie für das GOP-Kaiserpalais?

Theel: Direkte Konsequenzen erwarte ich nicht, da wir immer gut zu erreichen waren. Ich bin aber überrascht, dass der Verkehr im Bereich der Mindener Straße/Kanalstraße so stark zurückgegangen ist. Es eröffnet sich jetzt eine super Chance, etwas zu unternehmen. Die Realisierung des Radschnellweges könnte den Standort sicher voranbringen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass nun schnell etwas passiert.

Seit Anfang Dezember ist Ihr Nachfolger Christoph Meyer mit an Bord. Was wünschen Sie ihm für die Zukunft?

Theel: Wir haben in den vergangenen Wochen viele Gespräche geführt und ich wünsche ihm genauso viel Glück, wie ich es damals hatte. Er ist ein top ausgebildeter Gastronom und kann sich gut ins Haus einfühlen. Am wichtigsten wird es sein, dass es ihm gelingt, die vielen unterschiedlichen Abteilungen zusammenzubringen und auf einem gemeinsamen Weg zu halten.

Dass Sie das GOP-Varieté in den vergangenen 18 Jahren wesentlich geprägt haben, steht außer Frage. Wie hat der Varieté-Betrieb Sie verändert?

Theel: Ich bin sehr dankbar, dass mir in meiner Zeit als Varieté-Direktorin ein sehr großes Vertrauen entgegengebracht wurde. Ich konnte sehr frei viele Dinge ausprobieren, ohne Angst vor Konsequenzen zu haben, wenn einmal etwas nicht funktioniert. Zudem durfte ich viele neue Dinge – etwa im Bereich »Marketing« – lernen. Ich habe meine Zeit im GOP-Kaiserpalais genossen. Und ich bin mir sicher, dass dem Haus nun ein frischer Wind gut tut, um es für die Zukunft fit zu machen.