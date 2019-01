Von Claus Brand

Bad Oeynhausen (WB). Tango auf der Tanzfläche, Akrobatik in Verbindung mit einem Silvester-Gala-Menü sowie Tanzvergnügen oder aber ein Besuch im Spielcasino: Drei große Silvesterpartys in Bad Oeynhausen boten etwas für jeden Geschmack.

Für Martina Theel , seit dem Jahr 2000 Direktorin im GOP-Varieté im Kaiserpalais, war

Silvesterpartys in Bad Oeynhausen und Löhne Fotostrecke

Foto: Claus Brand

es ein besonderer Abend. Zum letzten Mal begleitete sie als Gastgeberin die Silvesterparty und den Empfang für die etwa 2500 Gäste im Kaiserpalais, die dort an diesem Abend die Show, ein Gala-Menü oder aber auch das Partygeschehen im Tanzclub Adiamo genossen haben. »Ich bin auch heute nervös. So war es jedes Mal«, erinnerte sie sich an die vorausgehenden Veranstaltungen zum Jahresabschluss. Punkt 18.30 Uhr öffnete ihr Nachfolger Christoph Meyer den Haupteingang zum Kaiserpalais, um die ersten Gäste einzulassen und sie mit Handschlag zu begrüßen.

Gut gelaunt genossen die Besucher den musikalischen Rahmen mit der Band »Traveling Voices« und freuten sich nach dem Em­pfang in der repräsentativen Kulisse auf das Abendessen und das Showprogramm der Künstler. Der Abendvorstellung im mit 350 Plätzen ausverkauften Varieté-Saal war am Nachmittag um 14 Uhr eine »Special Show« für Familien vorausgegangen. Über den ganzen Tag verteilt waren am GOP-Standort Bad Oeynhausen etwa 240 Mitarbeiter im Einsatz, um den Abend im Kaiserpalais vorzubereiten beziehungsweise an den verschiedensten Einsatzstellen zu begleiten, plus das Team im Adiamo. Die Küche kümmerte sich um die kulinarischen Genüsse für die Gäste im Varieté sowie die noch einmal etwa 850 Buffet-Gäste, die sich an diesem Abend im Adiamo einfinden sollten.

Im Spielcasino

»Zwischen den Jahren ist die Zahl der Besucher besonders hoch«, sagte Isanthe Lüth, am Silvesterabend Spielaufsicht im Casino am Werre-Park. So rechnete sie auch für den Silvesterabend mit insgesamt etwa 750 Gästen im Haus. Gegen 23.35 Uhr werden an diesem Tag die letzten drei Spiele des ausklingenden Jahres den Besuchern angesagt. Auf TV-Schirmen wird schließlich kurz vor Mitternacht der Countdown zum Jahreswechsel heruntergezählt, bevor Mitarbeiter und Besucher auf das neue Jahr anstoßen. Traditionell ruht zwischen 23.45 und 0.15 Uhr in den Spielcasinos der Spielbetrieb. Vor dem ersten Spiel im neuen Jahr werde die weiße Kugel am jeweiligen Roulette-Tisch auf das Feld der »1« gelegt.

Tango Argentino

Weit angereist waren einige der Gäste zum Silvester-Treffen der Gruppe »Tango Argentino« im Begegnungszentrum Druckerei. Edith (64) und Alfred Behrendt (62), seit vielen Jahren dieser Tanzform verbunden, freuten sich über die große Resonanz und die Tatsache, dass viele Gäste in einem Outfit der 1920er Jahre zu einem gelungenen Abend erschienen waren. In der Druckerei an der Kaiserstraße gibt es die Silvester-Milonga alle zwei Jahre im Wechsel mit einer Silvester-Disco.