Von Gabriela Peschke

Bad Oeynhausen (WB). Oldies but goldies: Legendäre Melodien, mit denen der Big Band-Arrangeur Glenn Miller in den 1930er und 1940er Jahren bekannt geworden ist, sind am Sonntag erneut auf die Bühne gekommen – interpretiert vom Europäischen Glenn Miller Orchestra unter der Leitung von Wil Salden.

»Jukebox Saturday Night«, der Titel des neuen Tournee-Programms, mit dem das Ensemble auch in Bad Oeynhausen zu Gast war, hielt, was er versprach: »Ein Abend in dem Lebensgefühl der jungen Leute, die mit dem damals gerade erfundenen Schallplattenautomaten, der Jukebox, ihrem eigenen Musikgeschmack nachgehen konnten«, erläuterte Orchester-Leiter Will Salden eingangs dem Publikum.

Der niederländische Jazz-Musiker hat sich mit seinen 15 Instrumentalisten den Original-Sound auf die Fahnen geschrieben und zeigte am Sonntag in einem zweistündigen Programm einen bemerkenswerten Querschnitt durch die Arrangements der Glenn-Miller-Ära.

Klassische Besetzung nach Glenn Miller

Dazu gehörten neben »Moonlight Serenade«, dem einzigen Song, den Miller seinerzeit selbst geschrieben hatte, der aber seither als seine »Erkennungs-Melodie« gefeiert wird, auch Chart-Stürmer wie »Chattanooga Choo Choo«. Dieses Lied hatte der Big Band 1942 die erste goldene Schallplatte der Musikindustrie eingebracht. Auch »Blue Moon« und »What a Wonderful World« gehörten in das Repertoire der namhaften Big Band, die mit europaweit rund 130 Konzerten pro Jahr die Tradition des Namensgebers weiterführt.

Das Ensemble folgt der klassischen Besetzung nach Glenn Miller: Die B-Klarinette spielt die erste Stimme, begleitet von zwei Alt- und zwei Tenorsaxophonen. »Das macht den authentischen Sound aus«, erläuterte Will Salden. Hinzu kamen vier Posaunisten, vier Trompeter, ein Bass und ein Schlagzeug sowie der Orchester-Leiter am Klavier. Was sie alles drauf haben, zeigten die Bläser in einer weiten Spanne von schwungvoll-jazzigen Melodien bis zu softem Blues. »One, two, three, four«, zählte Salden den bekannten »Tiger Rag« an, und schon standen die Posaunisten in der zweiten Reihe von ihren Plätzen auf und schwangen sich zum Boogie-Woogie-Rhythmus hin und her, während sie die Züge bedienten.

Stürmischer Zwischenapplaus

Da gab es viele bekannte Melodien von Cole Porte und George Gershwin. Mehrere Solisten glänzten mit Einzelleistungen, darunter der Trompeter Coos Zwagerman mit einem Solo in »Memories of You«, was ihm einen stürmischen Zwischenapplaus bescherte. Beim Jazz-Klassiker »Body and Soul« überzeugte eine Einzelleistung am Saxophon, begleitet vom groovigen Pinsel-Rauschen am Schlagzeug und vom rhythmisch-glucksenden Bass im Hintergrund.

Die niederländische Sängerin Ellen Bliek verwöhnte die Zuhörer mit Cover-Songs der Swing-Ära, darunter »Too Darn Hot« von Cole Porter aus dem Musical »Kiss me, Kate«. Sie erinnerte mit ihrer warmen Stimme dabei ein wenig an Ella Fitzgerald.

Das Publikum im Theater im Park ließ sich begeistern vom professionellen Sound und der anspruchsvollen Interpretation und feierte das Ensemble immer wieder mit lauten Bravo-Rufen und leidenschaftlichem Applaus.