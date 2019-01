Von Anna-Pia Möller

Bernd Kunz und seine Frau Anne organisieren seit vier Jahren die Sternsingeraktion in den Gemeinden St. Peter und Paul sowie St. Johannes. Mehr als 20 Kinder kommen zu diesem Anlass zusammen und bilden Vierergruppen – drei Könige und ein Sternträger. Gemeinsam besuchen sie Gemeindemitglieder, die sich im Vorfeld angemeldet haben. »In katholisch geprägten Gegenden gehen die Sternsinger von Tür zu Tür. Da der Brauch hier aber nicht so verbreitet ist, besuchen wir nur diejenigen, die uns erwarten«, erklärt Bernd Kunz.

Kindermissionswerk lässt Spenden für Projekte in Peru zukommen

Es sei eine von wenigen Gelegenheiten, bei denen die Kirche zu den Menschen kommt und nicht anders herum. Aufgrund dieser Vorgehensweise seien sie jedoch auf Eltern angewiesen, die die Sternsinger zu den verschiedenen Stationen bringen. Dort singen die Kinder zwei Lieder, tragen einen Text vor, schreiben mit Kreide einen Segen über die Tür und sammeln Spenden. Der eigentliche Zweck hinter der Aktion sei jedoch nicht kirchlich, sagt Bernd Kunz. »Es geht darum Spenden für diejenigen zu sammeln, denen es nicht so gut geht.«

Die Organisation und die Verwaltung der Spenden werden zentral über das Kindermissionswerk der katholischen Kirche in Aachen geregelt. In den vergangenen Jahren sind auf diese Weise knapp 50 Millionen Euro jährlich zusammen gekommen.

Das Kindermissionswerk legt in jedem Jahr ein Motto und ein Beispielland fest. Es soll daran erinnern, dass es den Menschen nicht überall auf der Welt so gut geht, wie in Deutschland. In diesem Jahr steht Peru im Mittelpunkt der Aktion. »Das Motto ›Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit‹ soll darauf aufmerksam machen, dass auch Menschen mit Behinderung genauso dazu gehören wie jeder andere«, erklärt Bernd Kunz den Sternsingern.

Aussendungsgottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul

Die Aktion beginnt am Freitag, 4. Januar, um 16 Uhr mit einem Aussendungsgottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul am Kurpark in Bad Oeynhausen. Von dort ziehen die Sternsinger los und besuchen Kliniken und Seniorenheime. Am Samstag geht es dann zu den Familien. In der Vergangenheit haben sie etwa hundert Häuser in ganz Bad Oeynhausen und Gohfeld besucht. Mit einem festlichen Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul endet das Sternsingen am Sonntag. »Dann geht es an die Beutezählung«, sagt Bernd Kunz mit einem Augenzwinkern. Häufig bekommen die Sternsinger nämlich auch Süßigkeiten geschenkt, die dann gerecht aufgeteilt werden.

Bürger, die sich einen Besuch der Sternsinger bei sich zu Hause wünschen, können sich per E-Mail an sternsinger.badoeynhausen@web.de anmelden.