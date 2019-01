Von Freya Schlottmann

Bad Oeynhausen (WB). Seit Mai ist Martin Bornmann auf der Suche nach zwei weiteren Physiotherapeuten für seine Praxis an der Eidinghau­sener Straße. Die Anzahl eingegangener Bewerbungen: »Keine einzige«, sagt der 28-Jährige. Der Mangel an Fachkräften ist nicht nur bundesweit, sondern auch in Bad Oeynhausen ein großes Problem.

Schaut man in der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit im Internet nach, ist die Liste mit Gesuchen diverser Praxen für Physiotherapie lang. 15 Stellenangebote sind dort alleine für Bad Oeynhausen gelistet. »Wir haben die Stellen ausgeschrieben und sind sogar an Schulen für Physiotherapie gewesen und haben versucht, Schüler anzuwerben«, sagt Martin Bornmann. Gebracht habe das bisher nichts.

Unglücklicherweise verlasse zudem jetzt noch eine weitere Kollegin die Praxis. »Sie kehrt dem Beruf komplett den Rücken und macht etwas anderes. Da haben auch keine Überredungen zum Bleiben mehr geholfen«, sagt der Inhaber der Praxis »SportPhysioTherapie«. Auch Nils Backe, Physiotherapeut bei »RehaConcept« in Bad Oeynhausen, sagt: »Hier ist ein Hotspot der fehlenden Fachkräfte.«

Der Mangel an Fachkräften hat auch für die Patienten Folgen

Dieser Mangel hat nicht nur für die Arbeitgeber, sondern auch für Patienten Folgen. Denn sie sind diejenigen, die teilweise bis zu sechs Wochen auf einen Behandlungstermin warten müssen, weil die Praxen den Bedarf an Behandlungen aufgrund fehlender Mitarbeiter nicht abdecken können.

Bereits seit mehreren Jahren herrscht bundesweit ein Fachkräfte-Engpass an Physiotherapeuten. Eine Statistik des Deutschen Verbandes für Physiotherapie (ZVK) für die erste Hälfte des Jahres 2018 zeigt, dass bis auf Berlin, Niedersachsen, das Saarland und Sachsen – in denen »nur« ein Fachkräftemangel herrsche – in allen anderen Bundesländern ein akuter Engpass bestehe. 157 Tage würden Arbeitgeber dort im Durchschnitt warten müssen, bis eine offene Stelle besetzt werde.

Nur wenige Physiotherapeuten sind auf Arbeitssuche

Die Arbeitslosenquote bei Physiotherapeuten liege zudem bundesweit bei unter einem Prozent – nur 339 Therapeuten waren laut Bundesagentur für Arbeit im November 2018 in NRW auf Arbeitssuche. Die aktuellen Zahlen für die zweite Hälfte des vergangenen Jahres vom ZVK stehen derzeit noch aus. Nach Einschätzung des ZVK dürften die Zahlen bis Ende 2018 vermutlich aber ähnlich ausfallen.

»Das Verhältnis von offenen Stellen zu Suchenden ist sehr hoch. Die Versorgung mit Physiotherapeuten, vor allem in ländlichen Gebieten, ist jetzt schon teilweise nicht mehr gewährleistet«, erklärt Heinrich Rügge, Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes NRW des ZVK.

Eine Befragung des Bundesverbandes selbstständiger Physiotherapeuten (IFK) vor einiger Zeit habe zudem ergeben, dass 70 Prozent der Praxen händeringend Fachkräfte suchen würden. Aktuell seien es bestimmt noch mehr.

Eigene Finanzierung der Ausbildung ist einer der Hauptgründe

Die Hauptgründe für dieses Dilemma sehen Martin Bornmann und Nils Backe vor allem in der Ausbildungssituation, den Arbeitszeiten und der Bezahlung der Physiotherapeuten. Angehende Physiotherapeuten müssen ihre Ausbildung nämlich größtenteils zunächst selbst bezahlen.

335 Euro monatlich sind das bisher beispielsweise an der »Dorothea C. Erxleben-Schule« in Bad Oeynhausen gewesen. Rückwirkend zum 1. September 2018 übernimmt das Land NRW künftig einen Teil des Schulgeldes, sodass an der Bad Oeynhausener Schule nur noch 100,50 Euro gezahlt werden müssten. Bei einer Ausbildungszeit von drei Jahren waren das bislang rund 12.000 Euro, die Azubis aufbringen mussten, ohne vorher etwas verdient zu haben. Jeweils zum 1. März und 1. Oktober eines Jahres beginnen die Lehrgänge an dieser Schule.

Und weil die Krankenkassen einen festen und ziemlich niedrigen Tarif für einzelne Behandlungen gesetzlich versicherter Patienten zahlen würden, würden Therapeuten in den Praxen dann auch noch relativ niedrig bezahlt, erklärt Martin Bornmann. Zudem würden lange Arbeitszeiten auf die Substanz der Arbeitnehmer gehen – alles in allem ein Teufelskreis.

Verbesserungen sind geplant

Verbesserungen, wie zum Beispiel eine von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geplante Erhöhung der Vergütung der Krankenkassen für einzelne Leistungen, eine Abschaffung des Schulgeldes sowie eine Entbürokratisierung für die Praxen im Umgang mit Krankenkassen und Ärzten seien ein erster, sehr wichtiger Schritt, sagen Martin Bornmann und Nils Backe. »Bis das Geld allerdings bei den Therapeuten ankommt und sich die gesamte Lage entspannt hat, werden vermutlich noch einige Jahre vergehen«, meint Heinrich Rügge.

Trotz all dem, und auch weil es immer mehr Patienten in den Physiotherapiepraxen gäbe, halten Martin Bornmann und auch Nils Backe an der Zukunft ihres Berufes fest. »Eigentlich haben wir nämlich einen wunderschönen Beruf. Es gibt nichts besseres, Patienten von ihren Schmerzen zu befreien und einen Erfolg zu sehen«, sagt Martin Bornmann.

Keine einheitliche Berufskammer

Zwar gibt es für Physiotherapeuten bundesweit einige zentrale Verbände, die sich für die Belange der Therapeuten einsetzen und Daten erheben. Eine einheitliche Berufskammer, die die offizielle Vertretung der Physiotherapeuten auch auf politischer Ebene übernimmt, gibt es laut Physiotherapeut Nils Backe bislang nicht.

Ausbildungsregelungen, eine Verbesserung der Bezahlung, die Entwicklung der Therapiequalität und die Mitarbeit an Gutachten zu Gesetzesvorschlägen stünden dabei unter anderem auf der Agenda einer möglichen neuen Therapeutenkammer. Auf die Notwendigkeit, sie zu gründen, macht eine Initiativgruppe aufmerksam.

Informationsveranstaltung

Nils Backe hat deshalb eine Infoveranstaltung für Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden, Masseure und Podologen organisiert, die über diese potenzielle Therapeutenkammer aufklären soll. Die Veranstaltung ist am Freitag, 11. Januar, in der Klinik im Rosengarten und beginnt um 16.30 Uhr. Anmeldungen dafür werden im Internet entgegengenommen (www.fortbildung-bad-oeynhausen.de).