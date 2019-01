Von Andrea Berning

»Wenn man sich Mühe gibt, eine Sprache zu lernen, ist das für mich eine Form von Respekt«, sagt der Bad Oeynhausener Arzt Martin Mohme, der seit 2015 schon mehrere Einsätze für die Hilfsorganisation »German Doctors« in Afrika absolviert hat – einmal in Kenia, danach für jeweils sechs Wochen in Serabu, einem 2000-Seelen-Ort im bitterarmen Südwesten Sierra Leones.

Dort arbeiten die »German Doctors« seit 2010 in einem Hospital, das zwei Jahre zuvor von der EU aufgebaut worden war, nachdem sich die politische Situation in dem von einem Bürgerkrieg erschütterten westafrikanischen Land verbessert hatte. Es fehlte dann aber an qualifiziertem Personal und Ausrüstung. Hier helfen die »German Doctors« mit freiwilligen, unbezahlten Hilfseinsätzen für jeweils sechs Wochen im Jahr oder auch länger.

Auch Geburtshilfe ist eine wichtige Aufgabe für Ärzte und medizinisches Personal am Serabu Hospital. Foto: Andrea Berning

In Sierra Leone ist Improvisation gefragt

Martin Mohme ist Arzt für Allgemeinmedizin und für Chirurgie und seit langem in der Rehabilitationsklinik Bad Oexen beschäftigt. Sein Arbeitgeber ermöglicht ihm nicht nur, unbezahlten Urlaub für seine Hilfseinsätze zu nehmen, sondern stellte ihn 2014 auch für ein halbes Jahr frei, damit er seine chirurgischen Kenntnisse auffrischen konnte. Als Schwangerschaftsvertretung war der 57-Jährige ein halbes Jahr in der Viszeralchirurgie im Mindener Johannes-Wesling-Klinikum beschäftigt. »Das war vor allem wichtig für mein Selbstvertrauen«, sagt er im Nachhinein. Von den technischen Bedingungen, unter denen in Deutschland beispielsweise minimalinvasiv operiert wird, könne man in Sierra Leone allerdings nur träumen. Dort seien bewährte Operationsmethoden, die er in seiner Ausbildung noch gelernt habe, ebenso gefragt wie Mut zur Improvisation. Mohme hat dort schon in einer lebensbedrohlichen Situation Beatmungsschläuche mit Kaugummis abgedichtet und mit einer Wäscheleine einen Bruch fixiert.

Nicht nur, dass es an medizinischer Ausstattung im Operationssaal fehlt: Mal fällt der Strom aus, mal bei 30 Grad im Schatten die Klimaanlage, und »Spinnen, Motten oder Geckos fallen auf den Bildern auch nicht auf«, sagt Martin Mohme, während er auf dem Tablet durch seine Erinnerungsfotos blättert. Es gibt weder CT noch die Möglichkeit zur Bauchspiegelung. Es fehle an allem Notwendigen. Aber das Hospital, das mit 120 Betten und ebenso vielen Mitarbeitern offiziell für ein Gebiet zuständig ist, in dem 50.000 Menschen leben (in Wirklichkeit sind es laut Mohme viel mehr), mache ständig Fortschritte.

Hilfsorganisationen bilden Fachkräfte aus

In Sierra Leone, wo ein Chirurg auf 500.000 Menschen kommt, bilden »German Doctors« und die norwegische Hilfsorganisation »Capa Care« mit Unterstützung des Gesundheitsministeriums medizinische Fachkräfte in Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe aus. Es handele sich um motivierte junge Menschen, die nach Schulbildung und medizinischer Fachausbildung sowie drei Jahren Berufserfahrung bei entsprechender Qualifikation eine ebenfalls dreijährige Weiterbildung machen. Danach dürfen sie einfachere medizinische Eingriffe wie Kaiserschnitte machen, Leistenbrüche beheben oder Magenperforationen versorgen. »Das ist das, was dort gebraucht wird. Damit kann man Leben retten«, hat der Arzt in Serabu festgestellt.

Dorfgesundheitsstationen leisten Vorsorge

Das Krankenhaus sei enorm wichtig, ebenso nützlich seien aber auch die 50 Dorfgesundheitsstationen, die unter der Regie des Hospitals betrieben würden. Hier kümmern sich die »Community Health Officers« um Vorsorge, unterrichten in Hygiene und verweisen medizinische Notfälle ans Krankenhaus. »Häufig kommen die Menschen sehr spät, denn erst muss der Familienrat zustimmen und die Kosten für die Behandlung aufbringen«, erklärt Mohme. Dabei verlange das Hospital nur halb so viel wie jenes in der Provinzhauptstadt, dennoch sei es schwer, in diesem armen Land das notwendige Geld aufzubringen.

Als er im Oktober 2015 das erste Mal anreiste, lag gerade eine Ebola-Epidemie hinter Sierra Leone. Die Straßen seien gespenstisch leer gewesen, an zwölf Kontrollstellen zwischen Flughafen und dem Südwesten des Landes sei Fieber gemessen und der Gesundheitszustand kontrolliert worden. Auch das hat sich glücklicherweise gebessert, das Land ist frei von Ebola. Und Mohme weiß schon, dass er im September wieder nach Afrika fliegen wird – um Leben zu retten, mit einfachen Mitteln.