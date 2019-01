Von Thomas Meyer

Am Sonntag gelang es der »Set Musical Company« erneut, das Publikum zu verzaubern. »Sie sind ein tolles Publikum«, attestierte Axel Törber seinen Gästen. Der Gründer des Ensembles, charmanter Moderator und routinierter Schlagzeuger, sorgte dafür, dass Kenner des Musiktheaters ebenso angesprochen wurden, wie Neulinge. Zu jedem Stück gab es interessante Hintergrundinformationen. Die Zusammenstellung reichte vom Jahr 1957 (»West Side Story«) bis »Paramour«, das erst im kommenden April in Hamburg Deutschlandpremiere feiert.

Auch Stücke aus brandneuen Produktionen aufgeführt

»Paramour« ist eine Produktion des Cirque du Soleil und verknüpft Musical, Artistik und Hollywood. »The Hollywood Wiz« und »Everything« trugen Simon Tunkin, Deimos Virgillito und Ulrike Figgener vor. Letztere ist neu im Ensemble und war schon in Musical- und Theateraufführungen in Wien und Bielefeld zu sehen. Ebenfalls neu und für Deutschland noch nicht in Sicht ist das Spongebob-Musical »Squarepants«, aus dem das Ensemble »Bikini Bottom Day« präsentierte und allein für die originellen Kostüme schon Applaus bekam.

Nicht weniger abgefahren waren die Verkleidungen für »Kinky Boots«, das vor einem Jahr Deutschlandpremiere hatte und ins Milieu der Drag-Queens, Travestiekünstler und Cross-Dresser führt. Keine Frage, dass sich Simon Tunkin und Deimos Virgillito, die beiden Sänger des Ensembles, für High Heels nicht zu schade waren. »Little shop of Horrors« sorgte mit dem Lied »Zahnarzt« und der entsprechenden Choreografie ebenfalls für einige Lacher.

Im nächsten Jahr soll es erneut eine Veranstaltung geben

Während demnach der erste Teil des Programms durchaus experimentell war, lieferten die fünf Darsteller und die sechs Musiker der Live-Band im zweiten Teil die bekannten Melodien, die das Publikum so sehr schätzt: »I will follow him« aus »Sister Act«, das »Phantom der Oper«, die Abba-Hits aus »Mamma Mia« und das Beste von Queen aus »We will rock you« als Medley zum Finale. Und dann gab es noch ein Versprechen. Axel Törber: »Am 5. Januar 2020 kommen wir wieder.«