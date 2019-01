Die Momentaufnahme an der Mindener Straße/Kanalstraße in Richtung Werre-Park gestern Nachmittag zeigt, dass die B61 nach der Freigabe der A30-Nordumgehung im Dezember zeitweise wie leer gefegt wirkt. Zigtausend Autos und Lkw sind hier zuvor täglich unterwegs gewesen.

Von Rajkumar Mukherjee

Bad Oeynhausen (WB). Etwas mehr als vier Wochen sind seit der Freigabe der A30-Nordumgehung in Richtung Osnabrück vergangen. Etwa drei Wochen sind es seit der Freigabe in Richtung Hannover. Dass der Verkehr auf der Mindener Straße/Kanalstraße in der Folge so stark abgenommen hat, überrascht selbst die Mitarbeiter bei Straßen NRW.

»Wir sind natürlich davon überzeugt gewesen, dass der Rückgang des Verkehrs auf der Mindener Straße und Kanalstraße signifikant sein wird. Die Freigabe der A30-Nordumgehung sollte ja bewirken, dass die täglich zigtausend Autos und Lkw von der B61 verschwinden. Dass der Rückgang aber jetzt so deutlich zu beobachten ist, hat uns wirklich überrascht«, sagt Sven Johanning, Sprecher der Regionalniederlassung des Landesbetriebs Straßen NRW. Aus seiner Sicht sei der Unterschied täglich »zu sehen, zu hören und zu spüren«.

Von der Brücke an der Straße Alter Postweg geht der Blick auf die neue A30-Nordumgehung in Richtung Hahnenkamptunnel. Foto: Rajkumar Mukherjee Von der Brücke an der Straße Alter Postweg geht der Blick auf die neue A30-Nordumgehung in Richtung Hahnenkamptunnel. Foto: Rajkumar Mukherjee

Zugleich hat er einen Einwand: »Noch ist das Löhner Kreuz ja gar nicht fertig. Eine richtige Durchfahrt haben wir also bislang nicht. Die Fertigstellung wird die Verkehrssituation nicht nur in der Innenstadt Bad Oeynhausens noch einmal verändern«, sagt Sven Johanning. Bei dem Zeitplan für die Fertigstellung des Löhner Kreuzes habe sich aktuell nichts verändert. Weiterhin rechne Straßen NRW damit, dass die abschließenden Bauarbeiten im Frühsommer fertig sind. »Das hängt aber auch vom Wetter ab. Derzeit sind Erdarbeiten schwierig«, sagt Sven Johanning.

Wie berichtet, müssen folgende Tangenten noch gebaut werden: die B61 aus Herford in Richtung Bad Oeynhausen, aus Osnabrück in Richtung B61/Herford, neue Nordumgehung in Richtung Bad Oeynhausen und Herford in Richtung Osnabrück. Zudem wird zwischen dem Löhner Kreuz und Eidinghausen noch die letzte Asphaltschicht aufgetragen, und es gibt abschließende Arbeiten.

Erneuerung der Flutmuldenbrücke wird sich auf Verkehr auswirken

Einfluss auf die Verkehrssituation an der Mindener Straße/Kanalstraße wird voraussichtlich auch das nächste große Bauvorhaben haben, die Erneuerung der Flutmuldenbrücke. Weiterhin stehe aber nicht fest, ob die Bauarbeiten beispielsweise halbseitig durchgeführt werden – und wann sie überhaupt beginnen.

Noch steht nicht fest, wie und wann die Flutmuldenbrücke erneuert wird. Auswirkungen auf den Verkehr auf der B61 wird es geben. Foto: Rajkumar Mukherjee Noch steht nicht fest, wie und wann die Flutmuldenbrücke erneuert wird. Auswirkungen auf den Verkehr auf der B61 wird es geben. Foto: Rajkumar Mukherjee

Nach der Freigabe der Nordumgehung gibt es inzwischen zudem deutlich weniger Probleme mit der Verkehrsführung aufgrund irritierender Schilder. Wie mehrfach berichtet, war es auf der bisherigen A30-Verbindung aus Fahrtrichtung Innenstadt in Richtung Osnabrück zu Problemen gekommen. Im Anschlussbereich Gohfeld hatten in den ersten Tagen nach der Freigabe in Richtung Osnabrück zahlreiche Verkehrsteilnehmer die Umleitung auf der B61 verpasst, waren der Richtung »Amsterdam/Osnabrück/Löhne« gefolgt – und schließlich im Löhner Gewerbegebiet Am Hellweg gelandet. Dies komme aus Sicht von Straßen NRW in dieser Häufigkeit nicht mehr vor. »Blinklichter zum Beispiel zeigen dem Fernverkehr jetzt sehr deutlich an, wo es in Richtung A2 und Amsterdam geht. Schwierig wird es dann, wenn sich trotzdem Fahrer mehr auf das Navi verlassen, als auf die Schilder«, sagt Sven Johanning.

Straßen NRW verspricht Nachbesserung

Nachbesserung verspricht Straßen NRW bei der Anbringung neuer Schilder im sogenannten untergeordneten Verkehrsnetz. Wie berichtet, hatte die Stadt Bad Oeynhausen zuletzt darauf verwiesen, dass die Beschilderung bereits bis Ende 2018 hätte abgeschlossen werden müssen. »Wir hätten es gerne bis Ende des Jahres geschafft, es gab aber Probleme bei der Vergabe der Arbeiten. Diese sollen nun im Frühjahr erfolgen«, sagt Sven Johanning.

Änderungen bei den Schildern an der A30-Autobahn werde es übrigens nicht geben. So ist vielfach zu hören, dass selbst Ortskundige beispielsweise aufgrund der Benennung auf Abfahrtschildern wie »Bad Oeynhausen-Nord« irritiert sind. »Allgemein gibt es aber Zusatzhinweise wie ›Hille‹ oder ›Rothenuffeln‹ zur weiteren Orientierung«, sagt Sven Johanning. Änderungen könne es zudem auch deswegen nicht geben, weil die Bezirksregierung Detmold die Schilder als für Autobahnen in OWL zuständige Verkehrsbehörde genehmigt hatte.