Benjamin Mattern betreibt sein Tonstudio »Stereostube« in Wulferdingsen. Auch für zahlreiche lokale Musiker hat er bereits deren Songs produziert Im Hauptberuf arbeitet der 31-Jährige als Heilerziehungspfleger. Foto: Freya Schlottmann

Von Freya Schlottmann

Bad Oeynhausen (WB). Ein Mikrofon in einer schallabsorbierenden Aufnahmebox, Lautsprecher, Kopfhörer und ein Computer mit diversen Programmen: Was jedes größere Tonstudio für seine Arbeit braucht, hat auch Benjamin Mattern im Programm. Seit 2014 betreibt er in Wulferdingsen die »Stereostube« und produziert eigenständig Musik.