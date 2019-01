Bad Oeynhausen (WB). Ein Brand in einem Zweifamilienhaus im Bad Oeynhausener Stadtteil Eidinghausen hat am Mittwochmittag eine Dachgeschosswohnung zerstört. Vier Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen.

Um 11 Uhr war der Feuerwehr der Brand im Haus an der Von-Reden-Straße gemeldet worden. Das Dachgeschoss des Hauses stand in Brand. Die Feuerwehr versuchte auch über das Dach an den Brand und später Glutnester zu gelangen.

Vier Personen, die sich vermutlich im Haus aufhielten, erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt 65 Feuerwehrleute waren im Einsatz.