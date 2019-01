Bad Oeynhausen (WB). Ein Brand in einem Zweifamilienhaus im Bad Oeynhausener Stadtteil Eidinghausen hat am Mittwochmittag eine Dachgeschosswohnung zerstört. Vier Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen.

Gegen 10.40 Uhr war der Feuerwehr der Brand im Haus an der Von-Reden-Straße gemeldet worden. Das Dachgeschoss des Hauses stand in Brand. Die Feuerwehr versuchte auch über das Dach an den Brand und später Glutnester zu gelangen.

Die beiden Bewohner, ein 88 Jahre altes Ehepaar, wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine Mutter und ihre Tochter, Bewohner der Erdgeschosswohnung, halfen den Senioren und wurden ebenfalls mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gefahren. Insgesamt 65 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Ermittler untersuchten im Laufe des Tages den Brandort. Nach deren Feststellungen brach das Feuer vermutlich im Bad der Obergeschosswohnung aus. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung fanden die Beamten nicht. Nach deren erster Schätzung sei ein Schaden von mindestens 150.000 Euro entstanden.