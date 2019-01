Von Gabriela Peschke

Bad Oeynhausen-Werste (WB). Mit der traditionellen »Musik zu Epiphanias« haben Sänger und Bläser der Kirchengemeinde Werste am Sonntag die Weihnachtszeit ausklingen lassen. Auch in diesem Jahr ist das Konzert sehr gut besucht gewesen.

Für das musikalische Ereignis, das in Bad Oeynhausen seit vielen Jahren ein Begriff ist, hatten Kantorei und Posaunenchor auch diesmal ein Programm zusammengestellt, das von traditionellem Liedgut bis zu modernen Kompositionen einen weiten Bogen spannte um die Christgeburt.

Kantorei probt seit den Sommerferien

Seit den Sommerferien hatten die 25 Sänger der Kantorei an dem Programm geprobt. »Wir nehmen sehr gern auch die Highlights aus dem Kirchenjahr wieder mit in unsere weihnachtliche Konzertstunde«, sagte Leiterin Evelyn Tober. Ihr persönliches Lieblingsstück, verriet die Dirigentin, sei »For the beauty of the earth« von John Rutter. Tatsächlich erklang der feierliche Chorsatz des englischen Komponisten fast ganz zum Schluss. Bei diesem sanften Hymnus, der die Schönheit der Erde preist, gab es sogar eingestreute Solo-Passagen, die das Publikum mit kräftigem Applaus belohnte.

Gemeinsam mit Stephanie Niederbremer, die als Leiterin des Posaunenchors für die Beiträge der Bläser verantwortlich zeichnete, hatte Evelyn Tober ein gut einstündiges Programm zusammengestellt. Darin war auch die Mitarbeit der Zuhörer erwünscht.

»Wir singen gemeinsam Lieder, die eigentlich jeder kennt«, sagte die Chorleiterin zu Beginn im Gespräch mit dieser Zeitung. Dazu gehörten an diesem Abend das traditionelle Weihnachtslied »Stille Nacht, heilige Nacht«, der Choral »Wie schön leuchtet der Morgenstern« und die bekannte Händel-Vertonung »Tochter Zion, freue dich«.

Auch der Posaunenchor überzeugt mit anspruchsvollen Darbietungen

Eröffnet wurde das Konzert mit der feierlichen Einstimmung durch den Bläsersatz »Wie soll ich dich empfangen«. Auch im weiteren Verlauf des Konzerts überzeugten die elf Mitwirkenden des Posaunenchors immer wieder mit anspruchsvollen Darbietungen. Darunter waren auch die modernen Fassungen der Weihnachtslieder »Maria durch ein Dornwald ging« und »Tochter Zion« der zeitgenössischen Arrangeurin Anne Weckeßer. Die Zuhörer bedankten sich für die außergewöhnlichen Interpretationen mehrfach mit spontanem Zwischenapplaus.

Des Weiteren verdiente sich Evelyn Tober, die zudem eine der Organistinnen der Gemeinde ist, den Zuspruch des Publikums für ihre Orgel-Soli. So spielte sie ein zeitgenössisches Arrangement des Weihnachtslieds »Ich steh an deiner Krippen hier« von Matthias Nagel. Gleich im Anschluss trug sie mit der Kantorei diesen Bach-Choral erneut vor, dann jedoch in der klassischen Form. Auch davon zeigte sich das Publikum begeistert und applaudierte kräftig.

Nach einem bereichernden Konzert verabschiedete Pfarrer Helmut Pietsch die Besucher mit einem Abendsegen: »Was auch immer dein Herz braucht, ich bin da und segne dich«, zitierte er aus einer biblischen Geschichte, während draußen die Glocken der Versöhnungskirche läuteten.