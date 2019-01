Von Freya Schlottmann

Für Ferdinands Mutter Britta Reinkensmeier ist es bereits die dritte Geburt gewesen. Im Vergleich zu den Geburten von ihren beiden älteren Söhnen Leonhard Wilhelm und Konstantin Alexander hat sich die 31-Jährige bei Ferdinand aber ganz bewusst dafür entschieden, keine Ärzte, sondern lediglich zwei Hebammen während der Geburt um sich haben zu wollen.

Beratung im Krankenhaus

»Eigentlich wäre ich gerne in ein Geburtshaus gegangen. Bei den ersten beiden Geburten sind die Ärzte auch nur kurz bei der Aufnahme und ganz am Ende dazu gekommen. Und mit Hebammen ist der Umgang irgendwie deutlich intimer als mit Ärzten«, sagt die Vlothoerin. Weil man plötzliche Komplikationen allerdings nie ganz ausschließen könne, sei die Möglichkeit des Hebammenkreißsaals am Bad Oeynhausener Krankenhaus an der Wielandstraße für sie die beste Alternative gewesen, erzählt Britta Reinkensmeier.

Seit dem 15. Dezember 2018 bietet das Bad Oeynhausener Krankenhaus den Hebammenkreißsaal an. Frauen, die eine unkomplizierte Schwangerschaft haben, sich in der 28. und 36. Schwangerschaftswoche im Krankenhaus haben beraten lassen, auf Medikamente und Betäubungen während der Geburt sowie auf die Anwesenheit eines Arztes verzichten wollen, können diese neue Möglichkeit nutzen. »Mir hat es auch gefallen, dass man keinen Zugang gelegt bekommt, der während der Geburt eh nur stört und auch kein Ultraschall währenddessen gemacht wurde«, sagt Britta Reinkensmeier.

Da Ferdinands Geburt am 20. Dezember von der Ankunft der Eltern im Krankenhaus bis zur tatsächlichen Geburt nur etwa 40 Minuten gedauert hat, waren bei Britta Reinkensmeier die Möglichkeiten für eine Betäubung eh eingeschränkt. »Man hat aber immer die Sicherheit im Kopf, dass ein Arzt im Notfall sofort da ist«, berichtet die 31-Jährige.

Aspekt der Natürlichkeit bei einer Geburt

»Die Frauen haben natürlich jederzeit die Option, während der Geburt doch einen Arzt dazu zu rufen oder Medikamente in Anspruch zu nehmen«, erklärt Nicole Dehne, Leitende Hebamme im Krankenhaus Bad Oeynhausen. 20 Geburten sind bisher für den Hebammenkreißsaal angemeldet worden. Von sieben bisher dort auch geborenen Kindern haben fünf Frauen auch tatsächlich auf ärztliche Unterstützung verzichtet.

Für die Hebammen Rosa Babak und Kimberly Kirchhoff, die auch die Geburt von Ferdinand begleitet haben, zählt vor allem der Aspekt der Natürlichkeit bei einer Geburt, die im Hebammenkreißsaal nun noch besser funktioniert. »Eine Geburt ist eigentlich etwas völlig Natürliches, bei dem man manchmal einfach nur Geduld statt Medikamente braucht«, sagt Rosa Babak in diesem Zusammenhang.

Hebammenkreißsäle sind in Deutschland eher die Ausnahme. Im gesamten Kreis Minden-Lübbecke und auch im Kreis Herford, bietet ausschließlich das Krankenhaus in Bad Oeynhausen eine hebammengeleitete Geburt an.