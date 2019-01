Ein Blick auf den Gebäudekomplex des Hahnenkamp-Hotel am Dienstagmorgen zeigt, dass der Geschäftsbetrieb läuft. Das vorläufige Insolvenzverfahren ist Montag angeordnet worden. Foto: Claus Brand

Von Claus Brand

Bad Oeynhausen-Dehme (WB). Es ist ein traditionsreiches Haus mit Hotel- und Restaurantbetrieb in Dehme: Die Hahnenkamp Betriebsgesellschaft mbH, Betreiber des Hotels Hahnenkamp, Alte Reichsstraße, hat Insolvenz beantragt. Geschäftsführerin der Betriebsgesellschaft ist Renate Merfert.

Das dafür zuständige Amtsgericht in Bielefeld hat am Montag dieser Woche das vorläufige Verfahren angeordnet und zudem Stefan Meyer von der »Pluta Rechtsanwalts GmbH« zum vorläufigen Insolvenzverwalter des Unternehmens bestellt. Grund für die Antragstellung sind nach dessen Angaben Liquiditätsschwierigkeiten.

Die Löhne und Gehälter der aktuell 14 Mitarbeiter des Hotel -und Gastronomiebetriebes seien über das Instrument des Insolvenzgeldes bis Ende März diesen Jahres gesichert. Das Team um Rechtsanwalt Stefan Meyer verschafft sich derzeit einen Überblick über die finanzielle Lage des Unternehmens. Der Geschäftsbetrieb läuft derweil weiter.

Bereits bestehende Buchungen behalten ihre Gültigkeit

»Wichtig ist, dass die engagierten Mitarbeiter an Bord bleiben. Gemeinsam mit den Beschäftigten versuchen wir, dem traditionsreichen Hotel eine Zukunftsperspektive zu ermöglichen. Die Situation ist nicht einfach. Die Erfolgsaussichten lassen sich zu diesem sehr frühen Zeitpunkt noch nicht belastbar beurteilen«, erklärte »Pluta«-Sanierungsexperte Stefan Meyer in diesem Zusammenhang.

Bereits bestehende Buchungen für das Hahnenkamp-Hotel behalten weiter ihre Gültigkeit und auch neue Buchungen nehmen die Verantwortlichen unverändert entgegen.

Das renovierte, 200 Jahre alte Fachwerkhaus in Dehme verfügt über 25 Zimmer. Zum familiengeführten Betrieb gehört auch ein Restaurant, das saisonale Gerichte anbietet. Das Hotel sei in Bad Oeynhausen und darüber hinaus in der Region für die persönliche und sehr familiäre Betreuung seiner Gäste bekannt. Ruhig im Grünen und doch zentral zu den Verkehrsknotenpunkten A2 und A30 gelegen, sei das Hotel Hahnenkamp ein Ausgangspunkt für viele Kurzurlauber und auch Geschäftsreisende. Der Hotelkomplex liegt oberhalb des viel befahrenen Weserradweges.

Nach Angaben des Unternehmens »relatio PR«, das für die »Pluta Rechtsanwalts GmbH« die Öffentlichkeitsarbeit übernommen hat, ist die Hahnenkamp Betriebsgesellschaft mbH Pächterin der Immobilie an der Alten Reichsstraße. Eigentümerin ist laut »relatio PR« eine GmbH mit Sitz in Nordrhein-Westfalen.