Am späten Dienstagnachmittag kaufte die 52-Jährige zunächst gegen 17 Uhr im Netto-Markt in der Loher Straße in Bad Oeynhausen ein. Anschließend stellte sie sich an der Kasse an.

Beim Bezahlvorgang bemerkte sie, dass sich ihr zuvor genutztes Portemonnaie nicht mehr in ihrer Jackentasche befand. Daher vermutete die Frau, dass ein neben ihr stehender Mann dieses geklaut hatte. Dieser leugnete auf Ansprache die Tat. Wenig später verließen beide den Discounter. Dabei verfolgte die 52-Jährige den Mann und forderte mehrfach die Rückgabe ihrer Geldbörse.

Polizei bittet um Hinweise

Als das Opfer dem Mann, mittlerweile in der Detmolder Straße angekommen, schließlich zwanzig Euro für den Rückerhalt bot, willigte dieser ein. Daraufhin gab der Mann die Brieftasche zurück und erhielt den versprochenen Betrag. Anschließend entfernte sich der Langfinger vom Tatort.

Der Täter wird als etwa 55 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß geschätzt. Er wird als schlank mit kurzen dunkelblonden Haaren mit ungepflegtem Erscheinungsbild beschrieben und führte zur Tatzeit einen großen Rucksack mit sich. Hinweise zum gesuchten Mann werden unter 0571/88660 an die Polizei Minden erbeten.