An den Einsturz der Halle der PS Produktion-Service GmbH in Wulferdingsen erinnert sich Betriebsleiter Helmut Watermann (58). Innerhalb weniger Sekunden war das Dach eingestürzt. In nur drei Monaten ist eine neue Halle an derselben Stelle entstanden. Foto: Rajkumar Mukherjee

Von Rajkumar Mukherjee

Bad Oeynhausen/Löhne (WB). An das Orkantief Friederike denken die Inhaber und Mitarbeiter der Firma PS Produktion-Service GmbH in Wulferdingsen auch ein Jahr später noch. Am 18. Januar 2018 stürzte das Dach des Firmengebäudes binnen Sekunden ein. In Bad Oeynhausen und Löhne eilten die Feuerwehren von Einsatz zu Einsatz. Im Kurpark und in der Oeynhauser Schweiz stürzten Bäume um.