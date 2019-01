Fascinator und Zylinder: Stilechte Kleidung ist bei der 1920er-Jahre-Party zwar ausdrücklich erwünscht, aber keine Pflicht. Am Samstag, 18. Mai, können Besucher im Kurpark ausgelassen feiern und sich mit eigens produzierter Reichsmark beim Glücksspiel versuchen. Musikalisch gestalten den Abend verschiedene Showacts.

Bad Oeynhausen (WB). Mit Stock und Melone, Federboa und Perlenschmuck zwischen Theater im Park und Wandelhalle flanieren, Reichsmark aufs Spiel setzen und zum Bigbandsound tanzen. Bei »Bohème Sauvage präsentiert: Die Goldenen Zwanziger im Kurpark« am Samstag, 18. Mai, können Besucher für einen Abend in das Nachtleben der Roaring Twenties abtauchen.

Im Rahmen des Themenjahres »Parole Hozo« lässt die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH den Kurpark zwischen Theater im Park und Wandelhalle zum Ort einer außergewöhnlichen Veranstaltung werden. »Die 1920er Jahre sind berühmt für ihr rauschendes Nachtleben. Das einmalige Flair der damaligen Zeit möchten wir für einen Abend wieder aufleben lassen«, sagt Staatsbad-Geschäftsführer Peter Adler. Gemeinsam mit der Agentur Bohème Sauvage und dem Casino Bad Oeynhausen veranstaltet das Staatsbad das Event.

Glücksspiel mit eigens für die Veranstaltung produzierten Reichsmark

In der Wandelhalle können Nachtschwärmer von 19 Uhr an aufs Ganze gehen und im Glücksspiel eigens für die Veranstaltung produzierte Reichsmark setzen. Ermöglicht wird das durch das Engagement des Casinos Bad Oeynhausen. Der Direktor des Casinos, Joachim Pollok, blickt mit Vorfreude auf den Abend: »Wir waren bereits im vergangenen Jahr Teil des Veranstaltungsreigens ›Parole Hozo‹ und stürzen uns auch jetzt wieder gerne mit den Bürgern in das Nachtleben der 1920er.« Für die musikalische Untermalung sorgt dabei das Staatsbad-Orchester.

In den Gastrozelten vor der Wandelhalle wird ein Buffet angeboten. Koch Ulrich Bach habe ein hochwertiges und der damaligen Zeit entsprechendes Menü entwickelt. Neben kalten Vorspeisen und vegetarischen Speisen stehen auch Ochsenbrust und Schenkel vom Hofhuhn auf der Karte. Das Menü ist im Eintrittspreis enthalten. Zusätzlich bietet Marina Dalpke ausgewählte Getränke an, beispielsweise verschiedene Sorten der in den 1920er Jahren sehr beliebten Spirituose Absinth.

»Die Goldenen Zwanziger« im Kurpark

Fröhlich und ausgelassen wird es im Theater im Park: Hier werden die Chanteuse Laura Victor und der Sänger Tim Fischer mit ihren Bands zum Tanz auffordern. Die Songs der 1920er und 1930er Jahre sollen nicht nur die Tanzfläche füllen, sondern sind auch Begleitmusik für Showacts, die das Lebensgefühl der entsprechenden Zeit greifbar machen sollen.

Alle Besucher von »Bohème Sauvage präsentiert: Die Goldenen Zwanziger im Kurpark« seien eingeladen, »sich der damaligen Zeit entsprechend zu kleiden, mobile Endgeräte zu Hause zu lassen und dafür die schicklichen Manieren der 1920er Jahre mitzubringen«, heißt es von den Veranstaltern. Die Kostümierung ist keine Pflicht. Tickets sind für 49 Euro (inklusive des Menüs) von sofort an in der Tourist-Information im Haus des Gastes erhältlich.

Mit dem Themenjahr »Parole Hozo – Die Goldenen 20er Jahre in Bad Oeynhausen« möchte das Staatsbad in einem gemeinsamen Projekt mit elf Kooperationspartnern und Kulturschaffenden diese Jahre wieder aufleben lassen. Noch bis Juni 2019 können Besucher bei zahlreichen Veranstaltungen die Atmosphäre und Energie der 1920er Jahre erleben.