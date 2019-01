Von Rajkumar Mukherjee

Bad Oeynhausen-Bergkirchen (WB). Die Freude in den Gesichtern der Bewohner des Altenheims in der moldawischen Stadt Ribnita über die Geschenke aus Bad Oeynhausen hat Ernst-Ludwig Homann (73) in seinem Vorhaben bestärkt: »Wir müssen mit der Weihnachtsaktion weitermachen«, sagt er. Eine Änderung soll es für 2020 aber geben: Mit Geldspenden statt Paketen soll Gutes getan werden.

Es sind nicht nur die Bewohner eines Altenheims in Ribnita – 49 waren es diesmal –, die sich seit 1992 über die Aktion zunächst der »Bergkirchener Russland-Hilfe«, seit 1993 der »Moldawien-Hilfe«, freuen. Auch Menschen mit Behinderungen, Kinder und Jugendliche sowie Straßenkinder haben Pakete erhalten beziehungsweise jeweils an einem gemeinsamen Essen anlässlich des orthodoxen Weihnachtsfestes am 6. Januar teilgenommen. Insgesamt 1200 Pakete waren Ende 2018 über die Aktion der evangelischen Kirchengemeinde Bergkirchen zusammengekommen. Zum gemeinsamen Singen beim Fest im Altenheim, 30 Kilometer vom Zen­trum Ribnitas entfernt, waren auch 40 bis 50 Kinder und Jugendliche gekommen. Vor allem für die Bewohner des Altenheims sei dieses Weihnachtsfest im Rahmen der »Moldawien-Hilfe« der Höhepunkt des Jahres, sagt Ernst-Ludwig Homann.

Eigentlich wollte Homann sein Engagement kleiner fassen

Vom 4. bis 9. Januar war er wieder in Ribnita. Etwa 50.000 Bürger (Stand 2010) leben in der Stadt, die zu dem De-Facto-Regime Transnistrien, im Bereich der Republik Moldau, gehört. Nach dem Zusammenbruch des sowjetischen Staats und im Zuge des Transnistrien-Konflikts fehlt nach wie vor die Anerkennung als Staat. Einen Einfluss aus Russland gibt es weiter.

Eigentlich wollte Ernst-Ludwig Homann sein Engagement kleiner fassen und die Reisen zum Weihnachtsfest beenden. »Doch in Ribnita meinten viele, dass kannst Du nicht machen. Du bist das Gesicht der Aktion«, berichtet Ernst-Ludwig Homann. Darunter sei auch Alexander Panchina gewesen, Leiter des Hilfswerks Swed in Ribnita. Dieser hatte Ernst-Ludwig Homann 1992 bei dessen erster Anlieferung von Hilfsgütern aus Bergkirchen ins Ukrainische Kiew zufällig getroffen – und fortan für die Unterstützung in Ribnita gewinnen können.

»Wir wollen keine Pakete mehr nach Ribnita bringen«

Von dem Zuspruch fürs Weitermachen zu Weihnachten hat sich Ernst-Ludwig Homann überzeugen lassen. Mit einem Unterschied: »Wir wollen keine Pakete mehr nach Ribnita bringen, sondern in den Geschäften vor Ort, mithilfe der Geldspenden, Geschenke kaufen und in Tüten verteilen«, sagt Ernst-Ludwig Homann. Statt der Pakete könnten die Spender zukünftig vor Weihnachten jeweils 20 Euro für die »Moldawien-Hilfe« spenden, wünscht er sich. Ein Grund für den Verzicht auf Pakete sind Schwierigkeiten bei den Lkw-Transporten: An den Grenzen würde beispielsweise der Zoll zahlreiche Hilfspakete, darunter zuletzt 3000 Paar Schuhe einer bekannten Kette, abgreifen.

Die »Bergkirchener Moldawien-Hilfe« wird seit 1992 von den Stephanus-Gemeinden in Speyer sowie Cloppenburg unterstützt. Wie viel die evangelische Kirchengemeinde Bergkirchen seitdem dank vieler Helfer und vor allem Spender bewirkt, versucht Ernst-Ludwig Homann anhand einiger aktueller Beispiele zu verdeutlichen. So gebe es in Ribnita offiziell 160 Menschen mit Behinderungen, inoffiziell vermutlich viel mehr. Nur eine Frau kümmere sich im Namen der Verwaltung um diese Bürger in Ribnita. »Menschen mit Behinderungen sind in vielen Ländern am Rande der Gesellschaft. Hier ragen sie über den Rand deutlich hinweg«, sagt Ernst-Ludwig Homann. Die Bergkirchener ermöglichen es, dass die offiziell vom Hilfswerk Swed unterstützten Menschen mit Behinderungen immerhin drei- bis viermal im Jahr jeweils ein warmes Essen erhalten, auch zum Weihnachtsfest. Umfassender ist die Hilfe für die 31 offiziell erfassten Straßenkinder im Alter von vier bis 14 Jahren: Sie erhalten über das Hilfswerk Swed täglich ein warmes Essen.

Viele Jahre gab es zudem bis 2016/2017, jeweils zweimal im Jahr, Lieferungen von Hilfsgütern, darunter Kleidung sowie etwa Matratzen oder Kühlschränke.