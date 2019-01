Bad Oeynhausen (WB/fs/muk). Eigentlich steht die Abkürzung ISEK für Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept. Für Irina Jacke, Inhaberin des Geschäftes Creativ Art an der Klosterstraße, hat sich diese Abkürzung mittlerweile in die Bedeutung »Indiskutable Steuerverschwendung einer Kurstadt« verändert. Grund dafür sind ihrer Ansicht nach die Baumaßnahmen in Bad Oeynhausens Innenstadt , die der Stadt mehr schaden als helfen würden. Gegen die weiteren geplanten Schritte des Sanierungskonzeptes hat sie deshalb Unterschriften gesammelt.

Die Sanierung der Viktoriastraße, der Klosterstraße sowie der Porta- und Paul-Baehr-Straße erachtet Irina Jacke nicht nur als unnötig, sondern auch als K-O-Schlag für den ansässigen Einzelhandel. »Die Arbeiten in der Viktoriastraße haben viel zu lange gedauert. Wenn die Bauarbeiten in den anderen Straßen in diesem Jahr sich ebenfalls so lange hinziehen, ist das ein ernstes Problem für die Geschäfte«, sagt die Geschäftsfrau. Anstatt das Pflaster in besagten Straßen komplett zu erneuern, würde ihrer Meinung nach eine gründliche Reinigung der Straße inklusive notwendiger Sanierungsarbeiten an der Kanalisation völlig ausreichen. »Viele Kunden in meinem Geschäft sind da gleicher Meinung und fragen nach dem Sinn dieses Sanierungskonzeptes«, sagt Jacke.

Geschäftsleute erhalten zu wenige Informationen

Abgesehen davon kritisiert die 53-Jährige auch, dass die Geschäftsleute seitens der Stadt viel zu wenig über das weitere Vorgehen informiert werden würden. »Die Infoveranstaltung im Oktober im Rathaus hat nicht viel gebracht. Und weitere Infos gibt es auch nicht«, sagt Jacke. Wichtig für sie zu wissen sei aber, warum oft gar keine Mitarbeiter bei der Baustelle in der Viktoriastraße gewesen seien und dort dementsprechend lange nichts passiert sei. Diesbezüglich fragt sie auch, ob es an der neuen Baustelle ebenfalls so lange dauern werde. »Gerade deswegen wüsste ich auch gerne, ob es eine Konventionalstrafe gibt, wenn der Zeitplan nicht eingehalten wird«, sagt die Geschäftsfrau. Nicht zuletzt bewegt sie auch die Frage: »Was passiert mit der Außengastronomie im Sommer, wenn dann hier die Baustelle direkt vor der Tür ist?«

Zur Kritik in Richtung Stadt bezüglich des Zeitrahmens für die Bauarbeiten in der Viktoriastraße äußert sich Volker Müller-Ulrich, Sprecher der Stadt: »Der Firma ist mitgeteilt worden, dass die Arbeiten bis einschließlich der Kalenderwoche 45 des vergangenen Jahres, also bis Freitag, 9. November, abgeschlossen sein müssen.« Damit sollte auch sichergestellt werden, dass es keine Beeinträchtigung des Weihnachtsmarktes gibt. Deshalb sei zudem vereinbart worden, dass die Baufirma im Falle einer Verzögerung das Baufeld frei macht und erst nach Ende des Weihnachtsmarktes im neuen Jahr weiterarbeiten kann. Dies sei beispielsweise auch so im März 2018 im Ausschuss für Stadtentwicklung mitgeteilt worden. Für eine Verzögerung des Baubeginns hatte eine verspätete Lieferung der Steine gesorgt.

Zwölf Unterschriftenlisten ausgelegt

Insgesamt zwölf Unterschriftenlisten, auf denen der Stopp der Baumaßnahmen gefordert wird, hat Irina Jacke in Bad Oeynhausener Geschäften ausgelegt. 887 Unterschriften sind bislang zusammengekommen. Auch 21 Vertreter von Geschäften haben unterschrieben. Am Montag, 28. Januar, will Irina Jacke diese Listen Thomas Lüer, Technischer Beigeordneter der Stadt, vorlegen.

»Letztlich muss man sich bei der Aktion ja fragen, was wir von einer neu gepflasterten Straße haben, wenn die Geschäfte nach der langen Bauzeit leer sind«, sagt Irina Jacke.