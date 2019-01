Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen (WB). In der Eckkneipe »Zum warmen Würstchen« geht es hoch her. Wirtin Erna versucht, ihrem Cousin vorzuspielen, ihre Kneipe sei ein Edel-Lokal, während ein falscher Koch versucht, den Laden zu sabotieren. Amüsiert verfolgten 500 Besucher im Theater im Park die Premiere der Laienspielgruppe des CVJM Bergkirchen.

Schauplatz der Komödie »Kaviar trifft Currywurst« ist eine rustikale Eckkneipe in Bad Oeynhausen. Hingucker ist die Theke mit Zapfanlage, an der Erna Wutschke ihren Stammgästen Herrengedecke serviert. Annette Barlage ist die Idealbesetzung für die resolute Wirtin, die permanent an ihrer Zigarette pafft und immer einen Spruch parat hat. Weil Gäste, wie der arbeitslose Uwe (Jonathan Gladbach) regelmäßig anschreiben lassen, kommt aber kaum noch Geld in die Kasse.

Eckkneipe versus Edel-Lokal

Neues Stück der Laienspielgruppe des CVJM Bergkirchen Fotostrecke

Foto: Lydia Böhne

Finanzielle Unterstützung bekommt Erna von ihrem Cousin Prinz Harry von Anhalt (Bernd Werkmeister). Ihm hat sie erzählt, sie führe ein gutlaufendes Edel-Lokal. Soweit so gut – haarig wird die Situation aber, als Harry spontan seinen Besuch ankündigt.

»Dann machen wir eben einen Tag auf Edel-Restaurant«, sagt Ernas bessere Hälfte Blümchen (Mathias Waldeck). Mit vereinten Kräften verwandeln sie die Lokalität in ein gediegenes Restaurant, das aufgepeppt durch Stuhlhussen und Tischdecken zumindest optisch einiges hermacht.

Um Harry von der Beliebtheit des Lokals zu überzeugen, wird Stammgast Sandy Stutzke (Mona Wysocki) kurzerhand in eine wohlhabende Besucherin verwandelt, die von der Qualität des Essens schwärmen soll. Für ihre Rolle tauscht sie ihren pinken Hausanzug gegen Glitzer-Stilettos und schwarze Federboa.

»Köstlich, nicht wahr? Das ist wirklich ausgezeichnete Gastritis«, lobt Sandy in Richtung Harry und seiner Affäre Heike (Hella Witscher). Während Sandy Gastronomie mit Gastritis verwechselt, kommt Erna dem Wunsch nach einem Gruß aus der Küche winkend und mit einem lauten »Hallo« nach. Obendrein versucht die neidische Nachbargastronomin (Christina Scheer) als falscher Koch Ernas Plan zu torpedieren.

Illustre Charaktere stiften Chaos

Als würde das alles nicht schon für ausreichend Chaos sorgen, bringen illustre Charaktere weiteren Zündstoff in das lustige Verwechslungsspiel. Regina Heimann mimt die kritische Restauranttesterin und sogar der Bürgermeister (Heinz Wissel) und seine Frau (Ulrike Plöger) mischen in dem Trubel mit. Als heimlicher Publikumsliebling entpuppt sich der schweigsame Stammgast Heinrich (Wolfgang Barlage), der das Geschehen stets stumm, aber interessiert verfolgt.

Mit ihrer neuen Komödie reihen sich die Laienschauspieler in ihre Erfolgsgeschichte ein, die seit vielen Jahren auch für eine Bekanntheit über die Stadtgrenzen hinaus gesorgt hat. Angefeuert vom Lachen des Publikums und Zwischenapplaus dürfen die Besucher im ausverkauften Theater im Park eine eingeschworene Truppe in Höchstform erleben. Mit lautem Schlussapplaus feiert das Publikum seine Lokalmatadore.